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嘉義縣環境清潔列車前進布袋　聚焦果菜市場環境衛生

▲▼ 7月環境清潔週！列車開到布袋鎮村里市場大清掃 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 7月環境清潔週！列車開到布袋鎮村里市場大清掃 。（圖／嘉義縣政府提供

記者翁伊森／嘉義報導

環保局推動的每月環境清潔週列車，在夏日炎炎的7月來到布袋鎮，配合本月布袋鎮環境清潔重點在加強市場環境清掃，於布袋鎮興中市場辦理。由於市場是最熱鬧繁榮民眾聚集匯流的地方，常見環境衛生問題包含地板髒污、臭味及蔬果魚肉廚餘孳生蚊蠅等，嘉義縣環保局、布袋鎮公所動員環境志義工一起來到興中市場進行周邊環境大掃除。

▲▼ 7月環境清潔週！列車開到布袋鎮村里市場大清掃 。（圖／嘉義縣政府提供）

布袋鎮長陳鳳梅表示，為改善市場公廁環境衛生整潔問題，布袋鎮公所於109年向行政院環境保護署爭取優質公廁修繕補助經費，重新打造一座乾淨、明亮的公廁供民眾使用。市場公廁使用頻率高，清潔維護不易，更需要使用者發揮公德心，把乾淨的廁所留給下一個民眾。

▲▼ 7月環境清潔週！列車開到布袋鎮村里市場大清掃 。（圖／嘉義縣政府提供）

環保局長張根穆表示，市場環境清潔維護有相對困難跟重要性，為積極改善及維護，並將其列為嘉義縣環境清潔競賽鄉鎮市組4大考核項目之一，清潔作業除管理單位應加清理外，也應督導攤販將自家攤位周邊環境做好管理，乾淨整潔的市場能民眾採購更加舒適及安心。

▲▼ 7月環境清潔週！列車開到布袋鎮村里市場大清掃 。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁也特別呼籲，民眾要注意如廁時應發揮公德心，展現良好的如廁禮儀，要改變民眾對公廁髒亂、濕臭的刻板印象，除管理單位定期清潔維護外，更須民眾共同維持優質公廁環境，隨手保持公廁整潔也是對下一位使用者的尊重。

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