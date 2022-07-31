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「嘉義國樂節」8、9月登場　茁壯表演能量

▲▼ 嘉義國樂節登場 邀民眾享受國樂魅力 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 嘉義國樂節登場。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2022嘉義國樂節在8、9月份登場，由嘉義民族管弦樂團、國立故宮博物院南部院區與嘉義縣表演藝術中心合作，透過中央、地方與在地團隊讓國樂美好在「嘉」串流，開幕記者會由年齡分布60~90歲的長青國樂團賢拜團帶來花好月圓，搶先為國樂節悠揚開場。

國樂節系列活動8月開跑，首先在故宮南院舉行4場音樂展演，邀請台灣竹樂團、林瑞男教授、嘉義民族管弦樂團及當代藝林樂集，每週末在院區為觀眾帶來不同風格演出，期待讓民眾欣賞國寶文物之餘，同時進行多元藝術形式體驗。

▲▼ 嘉義國樂節登場 邀民眾享受國樂魅力 。（圖／嘉義縣政府提供）

9月3、4日兩天更在表演藝術中心擴大舉行，除民族管弦樂團與新竹青年國樂團帶來的大型音樂會饗宴之外，還有各式跨界演出、工作坊、旗袍體驗、在地市集，邀請民眾走進古風藝術世界。

縣長翁章梁、故宮南院處長彭子程、縣議員林秀琴、劉雅文、陳文忠、姜梅紅、葉孟龍、文觀局長許有仁今出席響應宣傳，翁縣長表示，嘉義的國中小也有很多國樂團，在全國性比賽的表現都很優秀，國樂在嘉義有根，透過國樂節更加茁壯嘉義的國樂能量，盼有心推廣國樂的藝術家吸引全國民眾一起欣賞。

▲▼ 嘉義國樂節登場 邀民眾享受國樂魅力 。（圖／嘉義縣政府提供）

策展人也是民族管弦樂團長呂翼雲指出，此次在嘉義國樂節的節目設計上，特別挑選開創性的跨界演出形式，透過不同領域的結合，讓觀眾對國樂演出能有與以往不同的全新意象，希望活動受眾從9歲~99歲都能走進音樂廳享受演出。

▲▼ 嘉義國樂節登場 邀民眾享受國樂魅力 。（圖／嘉義縣政府提供）

國樂節豐富精彩，包括9場國樂展演，另有多場講座、多元戶外演出、工作坊及市集活動，非常適合全家大小共同參與，翁縣長邀請大家共襄盛舉，詳情請上2022嘉義國樂節粉絲專頁 https://www.facebook.com/ChiayiTraditionalMusicFestival 查詢。

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