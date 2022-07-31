林佳龍：侯友宜要競選市長還是下任總統　「應該對社會坦誠說明」

▲民進黨新北市長參選人林佳龍。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍31日表示，新北市長侯友宜應該向社會坦誠說明，他現在到底是要參選新北市長還是下一任總統，包括國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜都曾經帶職參選總統，所以現在有人質疑這是不是國民黨的習慣，沒有辦法把自己對選民承諾的任期做好做滿。

李登輝基金會、台灣智庫上午在集思交通部國際會議中心舉辦「脫古改新：預約台日下一個五十年」學術論壇，與會者包括林佳龍、總統蔡英文、日本駐台代表泉裕泰、李登輝基金會董事長李安妮等人。

林佳龍在致詞結束後受訪時指出，前總統李登輝帶領台灣邁向民主，希望能夠有二次民主改革、邁向正常國家，「我過去受教於他，也參與這個過程」，所以在2年前李登輝辭世之後，自己就跟台灣智庫、李登輝基金會有很多的合作計畫，包括舉辦論壇、研討會、做民調、出版書籍等。

林佳龍說明，今年適逢台灣與日本斷交50年，所以在這樣關鍵的時刻，台灣智庫「脫古改新」為主題舉辦論壇，希望預約台日關係的正常化，除了紀念更希望能夠展望台日關係的未來，一起邁向正常國家。

林佳龍也說，前日本首相安倍晉三與李登輝有非常緊密的交流跟互動，如今安倍晉三不幸遇刺離世，所以台日的關係在這個時刻，希望透過這2位偉大的人物所代表的時代精神，在未來能夠搭起台日關係正常化的橋樑。

另外，林佳龍也表示，侯友宜不敢承諾做好做滿，這是社會普遍的關心、甚至是擔心的事情，他現在到底是要競選新北市長，還是要參選未來的下一任總統，確實應該對社會坦誠地說明。

林佳龍提及，過去國民黨的幾位政治人物，都是以縣市長的身份參選總統，包括朱立倫在2016年以新北市長的身份請假參選總統，選完之後在在2018年才向新北市民說對不起；韓國瑜選上高雄市長又請假參選總統，最後甚至遭到罷免。

林佳龍說，所以現在大家關又在關心、擔心是不是又會發生一樣的事情，甚至有人質疑這是國民黨的習慣，就是沒有辦法把自己對選民的承諾的任期做滿做好，「其中就會跳槽去選舉更高的職務，甚至可能會導致補選，造成勞民傷財」。

林佳龍認為，民主政治大家期待一切透明，有志於更高職務的人應該向社會說明，「而不是讓選民在投下市長這一票的時候，不清楚他會在任內請假參選其他職務，這也涉及到誠信」，台灣不應該再發生參選人對選民的承諾不清楚，或者說完話最後跳票，這個都不是很好的示範。