畫面曝光！長征五號B火箭殘骸墜回地球　NASA開轟

▲馬來西亞民眾捕捉到疑似火箭殘骸墜落地球、飛越夜空的畫面。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

中國長征五號B運載火箭24日在海南成功發射，其殘骸已自印度洋上空墜落地球，如今已有馬來西亞網友捕捉到疑似殘骸飛越天空的畫面。對此，美國國家航太總署（NASA）表示，中國並未分享殘骸墜落地球的具體軌跡訊息。

路透報導，長征五號B遙三運載火箭24日搭載「問天」實驗艙升空，進入預定軌道後，外界也關心其殘骸墜落地球的確切位置與時間，深怕會落在人口稠密區。美國太空司令部（U.S. Space Command）表示，火箭殘骸已於美東30日下午12時45分（台灣31日零時45分）重新進入印度洋上空。

▲中國長征五號B運載火箭24日在海南成功發射。（圖／路透）

中國載人航天工程辦公室也透過微博證實，火箭殘骸已於31日零時55分左右重返大氣層，落區位於東經119.0°、北緯9.1°周邊海域，絕大部分器件已在進入大氣層過程中燒毀。紐時指出，殘骸墜落區域就在蘇祿海（Sulu Sea），也就是婆羅洲與菲律賓之間的水域。

Debris from Chinese rocket lit up night sky some parts of Malaysia. US space command confirm the development China's Long March 5B (CZ-5B) re-entered over the Indian Ocean at approx 10:45 am MDT on 7/30.pic.twitter.com/BIkjamFbTz — Sidhant Sibal (@sidhant) July 30, 2022

馬來西亞婆羅洲島砂拉越（Sarawak）的民眾也捕捉到疑似火箭殘骸墜落地球、飛越夜空的畫面，可見多個大小不一的光點劃過天空，許多人還以為是流星雨。

NASA署長尼爾森（Bill Nelson）表示，中國並未分享火箭殘骸重返地球的具體軌跡訊息，所有國家都應該遵守既定的最佳作法，盡力提前分享相關訊息，以便預測潛在殘骸撞擊風險，這對確保地球上人民的安全、負責任地使用太空資源相當重要，「特別是像長征五號B這一類帶來重大性命財產損失風險的重型運載工具」。