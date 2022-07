畫面曝光！長征五號B火箭殘骸墜回地球　NASA開轟

▲馬來西亞民眾捕捉到疑似火箭殘骸墜落地球、飛越夜空的畫面。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

中國長征五號B運載火箭24日在海南成功發射,其殘骸已自印度洋上空墜落地球,如今已有馬來西亞網友捕捉到疑似殘骸飛越天空的畫面。對此,美國國家航太總署(NASA)表示,中國並未分享殘骸墜落地球的具體軌跡訊息。

路透報導,長征五號B遙三運載火箭24日搭載「問天」實驗艙升空,進入預定軌道後,外界也關心其殘骸墜落地球的確切位置與時間,深怕會落在人口稠密區。美國太空司令部(U.S. Space Command)表示,火箭殘骸已於美東30日下午12時45分(台灣31日零時45分)重新進入印度洋上空。

▲中國長征五號B運載火箭24日在海南成功發射。(圖/路透)

中國載人航天工程辦公室也透過微博證實,火箭殘骸已於31日零時55分左右重返大氣層,落區位於東經119.0°、北緯9.1°周邊海域,絕大部分器件已在進入大氣層過程中燒毀。紐時指出,殘骸墜落區域就在蘇祿海(Sulu Sea),也就是婆羅洲與菲律賓之間的水域。

Debris from Chinese rocket lit up night sky some parts of Malaysia. US space command confirm the development China's Long March 5B (CZ-5B) re-entered over the Indian Ocean at approx 10:45 am MDT on 7/30.pic.twitter.com/BIkjamFbTz