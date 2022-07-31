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8+9妹想當護理師「天真藍圖」曝光　過來人傻：真的做得到

▲護理師,護士,打針,醫護人員,示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲護理師示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名女網友自稱「八加九妹」，在護理師粉專「靠北護理師」發文規劃未來藍圖，詢問前輩是否能達成。對此，部分網友認為原PO把護理工作看得太簡單，但也有許多護理人員出面表示，「其實這規劃不錯啊」、「但遺憾的是她應該很容易能達到目的」。

該名「8+9妹」表示，她沒什麼特別的技能，不想讀五專，希望能以40%至50%的認真程度看書，隨便考取一間護理大學就讀，拿到學士學位就好，「可以考取嗎？請推薦我？加九妹以後天真藍圖請給建議會成真嗎？」

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「8+9妹」表示，她是認真要考取護理執政，未來沒有想要走臨床，希望可以離開原生家庭，到外島或鄉下沒太多病人的診所，與一名60、70歲的老醫師工作共度餘生，「沒要賺大錢生平無大志個性懶洋洋。我被社會歧視很久了，護理師是普羅大眾大家會覺得不錯的職稱，再加上到哪都餓不死。別勸退我找別的工作，就不多敘述加九妹的心態了請見諒」。

網友看完紛紛留言，「別危害病人了」、「替病人感到可怕」、「診所不需要護理師執照，妳可以繼續一輩子當妳的89妹，甘巴嗲」、「好一個我不入地獄誰入地獄」、「當+9妹比較划算耶」、「考學校簡單，後面的才是真正困難的」、「保持這種學習心態，被歧視也正常吧」。

也有醫護從業人員表示，「其實這規劃不錯啊⋯搞不好念一念就有成就感，然後就越來越好了」、「但遺憾的是她應該很容易能達到目的」、「好期待台灣鯛遇到浪子回頭的8+9妹會迸出什麼火花喔」、「她只是很自己的人又不是智商有問題的人」、「果然是有闖蕩過的人，這樣的規劃很讚」、「很勵志啊，沒有放棄人生，給推。可以考慮讀護理四技，護理大學分數較高。考執照近10年考古題寫一寫，應該都能及格。護理只是一份工作，不要有崇高理想，餓不死發不了財，只是比較累。加油！」

有網友認真給建議說，「不知道妳程度在哪，其實很難推薦學校，學費生活費不是問題的話，去哪一間學校都可以；反之，錢是個問題的話就找一個學校在生活費比較低廉的縣市。只要妳有心理準備好考上後瘋狂讀書實習寫作業查資料，就來吧」。

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