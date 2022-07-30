「收了喜歡的人給的80萬」　19歲嫩妹自曝荒謬包養歷程

圖文／鏡週刊

一名19歲女網友在Dcard分享，去年她喜歡上年齡差一輪的男生，關係進展1年多來，對方不僅沒有要跟自己交往，每個月還會給自己一筆錢。日前是她的20歲生日，決定在這天結束這段荒唐關係，不少網友直指「就包養啊」。

一名女網友在Dcard以「19歲收了喜歡的人給的80萬」為題發文，表示28日是自己生日，她打算在今天結束一段1年多的關係，因為喜歡畫畫，會利用上學以外的時間接案子賺零用錢，那時認識一名34歲的業主，常常會發案子給她，當時業主有女友，也會經常跟她出去吃飯、逛街，直到有天發現對方分手，一問之下才知道「他女朋友無法接受他對我好，她覺得我們之間的關係不純」。

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雖然當下沒有繼續問下去，但原PO坦言有點動心，過一段時間，業主約她談案子，談完後帶她去看夜景，最後兩人也接吻了，然而對方表明他還不想談戀愛。後來兩人關係卻越來越曖昧，她也會去業主的工作室畫畫、過夜，她說：「有房有車，每次出門約會都很爽，不用吹風曬太陽…我們在某一次喝酒聊天的氣氛下做了，我還以為他想讓我當女朋友了，隔天他卻說：我喜歡你，但我們不能維持原樣就好了嗎？」

「我就一直傻傻喜歡著他…我們的關係越來越扭曲，他每個月給我5萬，讓我畫案子跟我上床跟我約會，但是不愛我，他給我的錢我都存起來了，到了今天也存到了80萬」，原PO決定生日當天，要跟對方結束關係，「這對我來說可能是人生最荒唐狗血的事了」

對此貼文，不少網友直指「這算包養吧」，更批評原PO「就包養啊，但妳也不虧啦，跟喜歡的人約會對方全程買單，妳還可以順便增加這麼多收入，以後還可以對外宣稱曖昧對象」「他前女友分的有夠明智，妳跟男的確實就是這種人啊，身為一個也曾畫畫接案的人，真想麻煩妳別給我們招黑」，但也有網友表示「羨慕」「存到第一桶金再離開啦」「再一年房子頭期款就存到了耶」。





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