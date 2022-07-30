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大拇指工傷截肢「保險賠420元」！她痛罵：是在三X　網揪關鍵細節

▲▼拇指截肢。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

▲男子工作時發生意外，導致拇指截肢。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

記者柯振中／綜合報導

許多公司會替員工加保意外險，一旦出了什麼事故，就能派上用場。不過，一名女子在網路上分享，公司有位同事操錯機器不當，導致大拇指當場斷掉，經過多次治療，還是只能截肢，沒想到拿了許多單據給保險公司，最後理賠金額只有420元，讓她超傻眼，「是在哭X喔～真的超傻眼，420是在三X？」

這名女子在「爆廢公社」分享，同事去年因為操作機器不當，導致大拇指當場斷掉，雖然撿起了指頭、送到醫院也有接回去，但因為多次治療仍沒有起色，今年5月在醫師的建議下，做了截肢手術。

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女子說明，公司有保團保200萬意外險，理賠專員29日告知，當時有替傷患申請近5萬元的理賠，但女子詢問受傷的同事，才知道只有賠2萬多元，讓她十分無言。

由於動了截肢手術，同事再度申請團保的意外險理賠，出院後的診斷證明、收據都給了，保險公司仍要求許多單據，甚至還要自費500元申請手術光碟，等到這些都備齊，保險公司突然又要求「再申請一張全部過程的診斷證明書」。

▲▼拇指截肢。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

▲男子的拇指截肢後再度申請理賠，結果保險公司賠420元。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

因為同事嫌麻煩，於是告知專員，依照目前的資料申請就好，沒想到理賠金額29日出爐，竟然只有收到420元，嚇得女子不知道說什麼，「不是420萬喔～是420元、四百貳拾元，連光碟片的錢都不夠…。」

女子致電保險公司詢問，對方告知「原本可以申請2,000多」，但因為缺一張診斷證明書，所以只有420元，氣得女子痛罵，「是在哭X喔～真的超傻眼，420是在三X」，也決定8月1日上班日要替公司員工退團保，改選其他間保險公司。

對於女子的說法，網友們反應不一，但多數人認為，還是要詳細查看一下投保項目，而非單純看理賠金額，「沒看好內容吧！要仔細看裡面，不是只看200萬」、「保單要看內容」、「重點是您買的保單的內容如何～ 其實很多時候不是保險沒用 而是沒有買到正確的保障。Btw…你其實可以跟公司…自己領會吧」、「保單內容很重要，不可以斷章取義。」

此外，也有人認為，明明剛開始也有賠5位數的金額，第二次申請也是相同部位，為何會說得好像從頭到尾只賠420元，公司的財務可能也有問題，「就應該等全部都結束再一次申請，誰讓他先申請的？」

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