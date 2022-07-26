檢察官就是要辦案！「保險女王」黃珮瑜提早回任一審偵查組

▲高檢署智財分署檢察官黃珮瑜選擇提早回任地檢署，站在第一線偵辦刑事案件。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

法務部推動一、二審人事輪調制度多年，地檢署檢察官可調升高檢署歷練3年，但剛到二審1年的檢察官黃珮瑜，卻選擇提早回到台北地檢署，希望偵辦重大刑案，讓北檢不少檢察官感到佩服，期待未來能從學姊身上學到更多辦案撇步。

司法官學39期結業的黃珮瑜，除了偵查起訴消防署前署長黃季敏貪汙案，華興靈修中心教主徐浩程「少龍」猥褻女信徒案，還先後偵辦過警察協助偽造車禍資料詐保案，新竹獸醫詐領失車理賠金案，廖姓婦人裝癱瘓詐保案，日本代購團詐旅平險案，張姓家族8人裝精神疾病詐保5000萬元案，因此有「保險女王」的稱號。

黃珮瑜在一審辦案時，常親自到全台各地借場地開庭偵訊，2021年主任檢察官期滿後，調派至高檢署智財分署，因為看到案件時常因法律問題，在二、三審間上下往返，也決心在到法院蒞庭外，自己開偵查庭，釐清原、被告訴訟爭點，其中有9成的案件因此達成和解。

黃珮瑜不認為自己在案件上花費太多時間精力，她認為自己只是「堅持作對的事」，也因為喜歡抽絲剝繭的辦案過程，所以選擇放棄在二審剩下的2年歷練機會，提前回任台北地檢署，希望繼續站在第一線專心偵辦刑案。