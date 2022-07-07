職安周健走活動　幸福勞工逗陣行2千人報名

▲台南市2022「職安百分百、平安跟著來」關子嶺健走活動」，報名人數已逾兩千人。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為呼應黃偉哲市長打造「希望家園」的政策，鼓勵勞工培養運動習慣，促進其身心健康，同時配合7月第1週為「全國職場安全週」，台南市勞工局邀請勞工朋友10日一起作伙參加台南市2022「職安百分百、平安跟著來」關子嶺健走活動」，報名人數已逾兩千人。

台南市民治市政中心7日辦理「健走活動行前記者會」，大台南總工會陳美靜副理事長及承辦單位社團法人台南市勞工志願服務協會梁志男理事長也共同出席。

勞工局長王鑫基表示，勞工局於風景秀麗白河關子嶺辦理勞工健走活動，一路上好山、好水、好風光，年年吸引勞工好朋友攜家帶眷報名參加；梁志男理事長也說社團法人台南市勞工志願服務協會承辦健走活動多年，廣受民眾好評。

王鑫基局長提到健走開始前會邀請專業老師帶領民眾做暖身操，接著由黃偉哲市長帶領民眾展開健走，白河關子嶺健走活動路線好山、好水、好風光，沿途經過台灣木材故事館、舊溫泉區、天梯、嶺頂公園等特色景點，全長將近4公里，大小朋友攜手同遊徜徉青山綠水，是很棒的親子休閒活動。同時，勞工局也藉著本次健走活動主題宣導「重職安、保平安」，強化市民職業安全衛生意識，重視工作安全與健康。

王鑫基局長指出活動當天備有豐富的摸彩品，勞工朋友有好康又健康，現場亦提供麵包、飲料供到場民眾補充體力，另本市關子嶺勞工育樂中心（統茂溫泉會館）當日提供100個名額予參加健行活動的民眾，享有百元泡湯之優惠。

勞工局提醒已報名參加「台南市2022『職安百分百、平安跟著來』關子嶺健走活動」之市民，健走當天報到編號勞工局已經透過電話、E-mail通知各組負責人，參加民眾請於當日上午7點前自行前往白河區仙草實驗國小關嶺分校集合，因本次健走路線主要是由市道175往返，市道175及往大凍山沿路將進行交通管制，建議參加人員共乘並提早出發，於集合地點交管處下車後，再由1人開車至附近停車。