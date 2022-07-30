滷味攤殺手相驗「臉部腐爛須驗DNA確認身分」　老父掩面快步離去

記者白珈陽／台中報導

台中市潭子區滷味攤曾姓老闆遭槍殺一案，29日警方在太平山區發現疑似兇手林沛廷遺體，並初步認是自戕身亡。檢察官30日下午率法醫相驗該具遺體，配合相驗的是林男父親，對於兒子犯下這起極有可能是誤殺的兇案，看到大批媒體上前採訪時，即以毛巾掩面，似是無顏面對大眾，由於屍體臉部嚴重腐敗無法辨識，須靠DNA鑑定確認身分。

▲面對大批媒體，林父立即以毛巾掩面。（圖／記者白珈陽攝）

檢察官林俊杰今日下午2時許偕法醫至崇德殯儀館相驗，初步發現遺體頭部有洞口形狀創傷，是否為槍傷需要進一步解剖比對釐清，另由於遺體臉部已嚴重腐爛無法辨識，會再採集指紋、血液等檢體做DNA比對確認身分，後續如遺體確定是林嫌，因被告已死亡，將予以不起訴處分。

本案發生於24日晚間9時許，在潭子區經營滷味攤的曾姓男子（36歲）遭兇嫌林沛廷（41歲）持槍朝頭部開3槍斃命，隨後林男開車逃往太平區黃竹山區躲藏，曾男經緊急送醫仍傷重不治。

起初警方調查，認為這起槍案是因感情糾紛而起，林男疑因認在八大工作的前妻與曾男交往甚密，醋勁大發進而持槍行兇；但後來媒體詢問曾男親友、家屬，均表示不知有這名女子存在、也從未見過，經市議員蕭隆澤、也是曾的舅公出面指出，曾有一名論及婚嫁的女友，其更在訃聞上寫著「我最摯愛的丈夫」以及「護喪妻」，足見2人感情深厚，故曾不可能有與林男前妻交往，堅信整件事就是一場誤會。

▲警方於太平黃竹山區發現疑似林男遺體。（圖／記者鄧木卿翻攝）

昨日警方在台中太平黃竹山區發現疑似林男遺體，其手上還握著手槍，因頭部有傷口腐爛，判斷他持槍抵住下巴飲彈身亡。曾母獲悉凶嫌死亡，痛哭失聲，她說，好好的一個人就這樣沒了，兒子和凶嫌根本毫無恩怨，死得很無辜，完全是誤殺，不管凶嫌是畏罪自殺，甚至被人滅口，她一輩子都不會原諒。

今日台中下起大雨，配合檢方相驗的是林男父親，他白髮蒼蒼，戴著一頂卡其色的鴨舌帽，一見到媒體趨前詢問「有沒有話想對被害家屬說」，隨即拿起毛巾遮掩臉部，一語不發，在檢警的護送下快步離開殯儀館大門。

▲林父不願回覆媒體提問。（圖／記者白珈陽攝）