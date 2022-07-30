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紅牌重機車禍…無照騎去報案再被罰！　火大PO網辱警下場更慘

記者陳雕文／新北報導

新北市新莊一輛紅牌重機於28日上午9點多，與另一輛機車發生小擦撞後，騎到派出所報案並打算提出肇事逃逸告訴，警方調查發現重機騎士無照駕駛！因此開立交通事故聯單後，再開出無照駕駛罰單，重機騎士理智線斷了，於臉書發文指控警「比黑社會還黑、壓榨公民」等，如今將被警方法辦。

▲▼重機。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲紅牌重機（紅圈）從福樂街口切出，彎進復興路時與直行騎士發生擦撞。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方調閱監視器，發現40歲廖姓男子騎著紅牌重機從福樂街口切出，彎進復興路（往思源路方向）時與另一輛直行機車發生擦撞，但對方沒有停駛，因此廖男騎到派出所報案，欲提出肇事逃逸告訴，隨後警方依規定受理本案，並開立交通事故登記聯單。

▲▼重機。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲紅牌重機擦撞後有車損，所幸無人受傷。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方調查發現廖男無照駕駛，因此再依道路交通管理處罰條例21條舉發，開立無照駕駛的罰單，發生車禍已經很悶的廖男，又得知要再被開罰，當場表達強烈不滿，並質疑員警藉故施壓以推諉受理報案。事後廖男在臉書【爆料公社】PO文。

▲▼重機。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲廖男在臉書發文後，所長耐心回應，而網友紛紛留言痛批廖男「臉腫了嗎？」。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

廖男貼文指控，「新莊頭前派出所惡劣員警，去報車禍對方肇事逃逸，竟被員警威脅不給開單不受理，比黑社會還黑，連同整所同事及巡佐壓榨公民」，但廖男卻在文末附上警方開立的「交通事故登記聯單」以及「罰單」的照片，等於自打臉「不給開單不受理」的說法，並自曝無照駕駛的行為。

廖男原想討拍，反被網友痛批，「事故登記聯單已經開給你還叫不受理…你是還沒睡醒還是活在其他時空」、「你沒駕照=不能上路=不會發生車禍，懂了嗎?」、「被開單罰錢就算了，上網討拍討到被網友打臉、甚至未來還要被警察移送，你真的是一個奇葩！」、「版主好腫啊…笑死」、「無照三寶別騎重機了啦」

▲▼所長陳昱文表示，針對廖男妨害警譽的行為，將依侮辱公務員罪究辦，以正視聽。（圖／翻攝自陳昱文臉書）

▲所長陳昱文表示，針對廖男妨害警譽的行為，將依侮辱公務員罪究辦。（圖／翻攝自陳昱文臉書）

對此，頭前派出所長陳昱文表示，「警方本於同理心及耐心，不斷向廖男解釋相關流程，但他不願接受，進而於爆料公社貼文，針對廖男相關不實指控（不給開單、不受理、比黑社會還黑、壓榨公民…）等言論，經審酌已確實妨害警譽並侮辱公務員，後續將積極蒐證，並依侮辱公務員罪嫌究辦，以正視聽。」

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