「芯腐敗」連環爆！陸「國家大基金」總經理涉嚴重違紀違法

▲丁文武涉嚴重違紀違法，正接受調查。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸中央紀委國家監委30日通報，國家集成電路產業投資基金股份有限公司總經理丁文武涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查及監察調查。

丁文武被查的消息28日就已經傳出，報導的大陸媒體指出，丁文武近日被有關部門調查，目前處於與外界失聯的狀態。同時，還傳出有多位「國家大基金」高管也都正在接受調查。

根據公開資料，丁文武出生於1962 年，畢業於合肥工業大學半導體與微電子技術專業，獲工學碩士學位，曾任大陸工信部電子信息司司長。除了擔任國家大基金總裁，他還在武漢新芯集成電路製造有限公司、長江存儲科技有限責任公司、湖北紫芯科技投資有限公司等企業擔任高管。

丁文武最後一次參加公開活動，是於7 月16 日出席福建廈門舉行的第六屆集微半導體峰會。他在致辭時表示，當前國內外形勢嚴峻複雜、變化多端，對中國半導體產業來說，確實是個挑戰，但也是機遇，大家要適應這種變化，「前兩年半導體行業的形勢非常好，甚至有人說『賺不到錢就是傻子』，但這種形勢已經開始發生變化。」

丁文武當天還說，「過去兩年，這個行業裡不管是設計企業還是裝備材料，估值或市值都一天比一天高，剛成立的公司一年可以達到百億估值，部分公司過去一個月甚至可以翻一番。所以資本界也熱情高漲，不怕市值高就怕拿不到份額。但最近資本市場也發生了變化，破發的也有，從二級市場傳遞到一級市場，從IPO 之後到IPO 之前。半導體行業正在從波峰向波谷的趨勢發展，要適應這種變化。」

事實上，大陸近期被查的基金高管不只丁文武一人，還包含了華芯投資管理有限公司前副總裁路軍、華芯投資管理有限責任公司前副總裁高松濤。另外，紫光集團前董事長趙偉國也傳出被帶走調查，目前處於與外界失聯的狀態。