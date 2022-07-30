　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

為何美眾院議長25年前可訪台？重要關鍵曝光　中國實力今非昔比

▲▼美國眾議院議長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國眾議院議長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓29日專電

在美國總統拜登急於修好與中國關係、俄烏戰爭引發國際擔憂台海安危之際，身為美國總統第二繼任順位的美國聯邦眾議院院長裴洛西傳出可能訪台，升高台海緊張局勢，也牽動美中台敏感神經。

外傳裴洛西（Nancy Pelosi）將在今天出發前往亞洲訪問，表定前往日本、南韓、新加坡與馬來西亞，但「暫定」的台灣行程才是國際關注焦點。

身為美國第一位女性眾議院議長的裴洛西已經82歲高齡，不論是否將繼續參選，以目前美國政治天秤來看，11月的期中選舉民主黨極可能保不住多數席次，果真如此，裴洛西勢必得交出議長槌，讓位給共和黨領袖。即使民主黨仍能僥倖取得多數黨地位，裴洛西會不會遭到黨內年輕激進派逼宮也是未知之數。

只是和前任眾議長金瑞契（Newt Gingrich）25年前訪台相比，裴洛西這回面臨的局勢要詭譎得多。

▲▼前任眾議長金瑞契（Newt Gingrich）1997年訪台與時任總統李登輝、副總統連戰會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲前任眾議長金瑞契（右）1997年訪台與時任總統李登輝（左）會面。（圖／達志影像／美聯社）

美中關係在前美國總統川普（Donald Trump）祭出關稅大旗後急轉直下，美國總統拜登（Joe Biden）繼任後雖然維持競爭，但積極修復美中關係，希望能在包括氣候變遷、公共衛生等議題與中國合作。這從拜登上任短短一年半時間，不只拜登與中國國家主席習近平5次通話，雙方高層也頻繁接觸，可以看出拜登政府對北京採取的傳統接觸政策。

裴洛西橫空而出的訪台計畫打亂拜登的盤算，也讓行政團隊亂了手腳。私下勸退的運作不成，盼訴諸媒體以輿論施壓，卻反而給了中國叫囂的機會，助長裴洛西訪台的氣勢，落得兩面不是人。

25年前的中國國力仍只是二流水準，軍力大不如美國，經濟上仍處在發展階段，仰賴國際投資，在國際上也沒有太大話語權。對於金瑞契執意訪台，北京只能低頭接受。

▲▼前任眾議長金瑞契（Newt Gingrich）1997年訪台與時任總統李登輝、副總統連戰會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲前任眾議長金瑞契（左）1997年訪台與時任副總統連戰（右）會面。（圖／達志影像／美聯社）

現在的中國已非吳下阿蒙，不論軍事、經濟還是國際參與，都以大國自居，當然無法坐視裴洛西的計畫訪台。這不光是國際面子要顧，也得顧及龐大的小粉紅們，示弱將使官方威信掃地，對於有意在年底中共20大尋求創紀錄第3任期的習近平來說，也是輸不得的一局。

也因此，短短數天時間，中國官方已至少6度發出警告，表明裴洛西訪台是挑戰中方底線，必將遭到「堅決反制」，「一切後果由美方承擔」。共軍更宣布將在當地時間30日，於福建平潭一岐嶼附近水域執行實彈射擊訓練，挑釁意味濃厚。

雖然不確定未來數天內有沒有機會在台北的天空看見裴洛西的專機，但台灣並非這場棋局的輸家。

北京的言詞恫嚇與大動作軍事挑釁，讓外界更能清楚看見中共的真面目，特別是在俄羅斯不顧國際警告軍事入侵烏克蘭後，國際對頻頻展現軍事肌肉的中國更為反感，更關注台海局勢變化，提供台灣強有力的後援。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►ck free香水激殺價688元！大容量100ml，整個夏天都散發香氣

ET快訊
蕾菈將離開台灣！　揭目的地：準備一堆遮三點的衣服
台中診所員工當街遭狂砍！　社會局曝兇嫌身分
驚悚照片曝！台中診所員工被砍3刀　慘縫80針
《黑澀會》成員突退群組！大牙錯愕　N年後見她近況看開了
日圓漲了！　台幣10萬換鈔縮水近5000元
李燕認了「聲帶病情惡化」！　粗管塞入喉嚨：很害怕
美史詩級暴雨釀16死！　拜登宣布：重大災難

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巨乳妹子遭警「脫光搜身」找到陰道異物！　驚見古柯鹼塞保險套

烏克蘭監獄爆炸釀40人死！現場散佈焦屍殘肢　俄發現美製火箭碎片

肯塔基州史詩級暴雨釀16死　洪水狂淹慘況曝！拜登宣布：重大災難

為何美眾院議長25年前可訪台？重要關鍵曝光　中國實力今非昔比

川普猛批裴洛西訪台計畫　直言「她只會讓事情變更糟」

日本疫情連3天破20萬　東京8月下旬前恐續攀升「盼民眾不要跨縣」

布林肯重申美政策不變 　反對片面改變台海現狀

猴痘奪命！巴西傳41歲男性死亡　非洲以外首例

企業財報利多　美股勁揚315點、台積電ADR小跌0.17%

美官員：未見中國即將對台灣採取軍事行動的證據

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

重機男隧道解放雙手27秒　後座女「嗨比愛心」超危險

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

十分寮大瀑布水量剩1成　磅礡氣勢變「尿尿小童」

港演唱會大螢幕重砸舞者　2人送醫...1人昏迷指數3

巨乳妹子遭警「脫光搜身」找到陰道異物！　驚見古柯鹼塞保險套

烏克蘭監獄爆炸釀40人死！現場散佈焦屍殘肢　俄發現美製火箭碎片

肯塔基州史詩級暴雨釀16死　洪水狂淹慘況曝！拜登宣布：重大災難

為何美眾院議長25年前可訪台？重要關鍵曝光　中國實力今非昔比

川普猛批裴洛西訪台計畫　直言「她只會讓事情變更糟」

日本疫情連3天破20萬　東京8月下旬前恐續攀升「盼民眾不要跨縣」

布林肯重申美政策不變 　反對片面改變台海現狀

猴痘奪命！巴西傳41歲男性死亡　非洲以外首例

企業財報利多　美股勁揚315點、台積電ADR小跌0.17%

美官員：未見中國即將對台灣採取軍事行動的證據

游錫堃返台PCR陽性　「喉嚨乾痛、稍感不適」　

雷／《換乘戀愛2》女一崔怡賢真的XX了　2對震驚情侶檔公開

裴洛西若訪台恐爆台海緊張　陳時中：小英總統會讓我們依靠

紅牌重機車禍…無照騎去報案再被罰！　火大PO網辱警下場更慘

沒得選才在室內晾衣服？1派人卻大推：2電器一開，一晚就全乾

聯盟在查了！哈登減薪續約疑有暗盤　76人總管被約談

「芯腐敗」連環爆！陸「國家大基金」總經理涉嚴重違紀違法

他月薪28K「神存200萬想買房」超勵志　內行驚見1關鍵：怕有困難

吃泡麵遭諷是擺拍　陳時中喊話「針砭市政」：帶惡意的揶揄大可不必

大學分發入學今起填志願！結果8／12公布　錄取率有望創新高

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

國際熱門新聞

女疑中邪！住進乩童家「遭騎乘狂毆」慘死

全球損失「4800億」竟是2動物害的

華郵記者：裴洛西下周訪台　在亞洲行的初期階段

裴洛西：太平洋是我們「家」的一部分

匈牙利總理稱「避免混種」　美痛批

企業財報利多　美股勁揚315點、台積電ADR小跌0.17%

肯塔基州史詩級暴雨釀16死　洪災慘況曝光

美官員：未見中國即將對台灣採取軍事行動的證據

裴洛西連基輔都敢去　網問：台比烏可怕嗎？

猴子強擄2歲女童！爸媽拚死拔河畫面曝

自閉兒被趕下機！母淚訴：難道要像禹英禑？

川普猛批裴洛西：她只會讓事情變更糟

南韓女兵哭訴遭遇恐怖怪談！宿舍內離奇輕生

人妻被丈夫騎在身上　遊街受虐畫面曝光

更多熱門

相關新聞

石破茂：日本重視台灣　不因安倍晉三逝世而有改變

石破茂：日本重視台灣　不因安倍晉三逝世而有改變

日本前首相安倍晉三月初在奈良遇襲身亡，外界關注日本「親台派」聲音是否因此變弱，前防衛大臣石破茂今（30日）表示，「日本重視台灣，不會因為安倍前首相的逝世而有所改變」，台日關係非常重要，攸關亞太地區的和平穩定。

川普猛批裴洛西：她只會讓事情變更糟

川普猛批裴洛西：她只會讓事情變更糟

裴洛西：太平洋是我們「家」的一部分

裴洛西：太平洋是我們「家」的一部分

匈牙利總理稱「避免混種」　美痛批

匈牙利總理稱「避免混種」　美痛批

華郵記者：裴洛西下周訪台　在亞洲行的初期階段

華郵記者：裴洛西下周訪台　在亞洲行的初期階段

關鍵字：

裴洛西金瑞契台灣美中台台美關係北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

台中診所醫護遭砍　頸部噴血染紅白袍

女疑中邪！住進乩童家「遭騎乘狂毆」慘死

今年鬼月特別兇！于美人給3警示

林志穎弟「茫然的心」9句歌詞吐心聲！

台北大雨中　網友回報哀號一片

即／頭七前找到槍手！槍決滷味老闆　山區發現屍體

受雇最後一天掉入攪拌桶　台糖工人慘死

陳時中「忙到九點吃泡麵」！　網轟：演的啦

鬼月注意！12生肖沖煞卡陰時間點一次看

滷味攤槍手犯案前帶女兒回老家：要照顧阿公阿嬤

妻旅館偷情　夫崩潰：沒一個我的

新莊1180萬8房透天求售　屋主6月才買進！房仲曝：剛賣掉

鬼月來了！「4生肖、4星座」財運旺爆

滷味攤槍手行凶前曾傳1句話給女兒　警方一看驚覺不妙

他2年睡400女　遭女友推床上暴打

更多

最夯影音

更多
疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面