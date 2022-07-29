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7／29是「世界老虎日」　上海孟加拉虎「小愛」超萌曝光

▲▼ 今天是「世界老虎日」，上海動物園最小隻孟加拉虎「小愛」首次曝光 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲ 今天是「世界老虎日」，上海動物園剛出生2個月孟加拉虎「小愛」首次曝光 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

今年是中國的虎年，很多虎迷也許不知道，今天（29日）是「世界老虎日」。上海動物園最小的孟加拉虎「小愛」，是2022出生的第一隻幼虎，出生於上海「封城」期間的5月20日。目前兩個月大的牠長的頭好壯壯，疫情後「小愛」也首次曝光。

陸媒《澎湃新聞》報導，「小愛」是今年5月20日19時出生，幼幼虎「小愛」雖然名字有愛，但母愛對牠來說很奢侈。體驗一晚上的母愛，虎媽媽沒有再管她。第二天工作人員進行人工育幼。

上海動物園介紹，「新生動物最好的成長方式肯定是母乳餵養，但當母獸不具備哺育能力或有其它影響因素時則不得不進行人工干預。」（母獸棄崽的因素很多，在野外也有一定的發生概率）。

▲▼ 今天是「世界老虎日」，上海動物園最小隻孟加拉虎「小愛」首次曝光 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲「小愛」被生母棄養，由上海動物園飼養員擔任虎父母 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

剛出生「小愛」體溫有些低，進育嬰產箱前要進行一次沐浴，熱水澡可以幫助提升體溫、清潔殺菌。「小愛」一開始體重為1260克，這對於老虎寶寶來說是一個健康的體重，甚至還有一點重。

一段時間後，小傢伙很快適應人工奶嘴，存活率大大提升。在奶爸的照顧下，現在已經是體重超過3000克的虎姑娘，不再是單純的奶娃娃，進入食物轉化期的「小愛」開始嘗試吃牛肉末了。

食量增加，運動量也要提升。飼養員會不時把「小愛」帶到院子外活動，但沒有虎媽媽教導，幼虎對飼養員有些依賴，這時飼養員就是「虎爸」。

▲▼ 今天是「世界老虎日」，上海動物園最小隻孟加拉虎「小愛」首次曝光 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲今天是「世界老虎日」，「小愛」首次曝光，希望喚起人們愛護動物之心。（圖／翻攝 澎湃新聞）

為了激發「小愛」猛獸的天性，飼養員有時安排課外輔導，鑽草叢、壓馬路、爬高處，讓「小愛」認識不同的環境，適應不同的刺激，更好地表達自然天性。

由於小愛出生時，上海正經歷「封城」，動物園糧食儘管吃緊也從未斷過，經過飼養員努力照料，「小愛」長得健康活潑。上海動物園選在今天「世界老虎日」首度曝光「小愛」，吸引許多眾人目光，可愛模樣，療癒不少網友的心，希望喚醒人們愛護動物的心。

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