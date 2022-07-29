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送AirPods 2！蘋果BTS方案開跑　購買規則、方案優惠一次看

▲台灣蘋果BTS方案開跑。（圖／取自蘋果官網）

▲台灣蘋果BTS方案開跑。（圖／取自蘋果官網）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果每年都會推出專屬的教育方案BTS（Back to School）優惠，而每期的優惠方案都不相同，此次台灣公布的蘋果BTS方案，主要也是購買指定產品贈送耳機的模式，購買Mac或是iPad指定機款，可以獲得AirPods 2耳機。

活動時間

7 月 28 日到 9 月 26 日

指定機款有哪些？

此次的指定機款共有五款，包含三款Mac與兩款iPad，分別為MacBook Air（M1版／M2版）、MacBook Pro（13、14、16吋）、iMac 24吋與iPad Air、iPad Pro。指定機款價格，根據蘋果官方公布價格，MacBook Air 27800元起、MacBook Pro為36900元起、iMac為38400元起、iPad Air 16400元起、iPad Pro 23400元起。

▲BTS優惠機種。（圖／取自蘋果）

▲BTS優惠機種。（圖／取自蘋果）

優惠為何？

蘋果表示，使用教育方案購買指定款 Mac 或 iPad，贈送 AirPods（第二代）一副，除此之外，加購 AppleCare+ 服務計劃，有八折優惠、 購買 Apple Pencil、iPad 鍵盤享優惠，還能搭配 Apple Trade In 換購計劃，把 AirPods（第二代）升級成 AirPods（第三代）或 AirPods Pro，補差價就行，首次訂閱 Apple Music，免費試聽 6 個月。

誰能適用？

蘋果表示，教育優惠適用於在校及已獲錄取的大專校院學生與其家長，以及各年級的教職員工。需要通過 UNIDAYS 驗證資格，只要登陸蘋果線上教育商店，點擊「通過 UNIDAYS 進行驗證」，在註冊之後，根據提示提供相關資料進行驗證資格。驗證資格時，可以通過學校郵箱快速進行驗證，也可以使用相關證明，並上傳相關資料進行驗證，或者聯繫 UNIDAYS 網站獲取更多驗證方式。

只要年滿 18 歲，在學院或大學就讀的學生、剛錄取的大學新生、教師及教職工，均有資格獲得 UNIDAYS 帳戶。

買多少台指定產品就會有多少耳機嗎？

根據蘋果官方的規則，購買符合條件的 Mac 或 iPad 時，同時搭配一副符合條件的 AirPods，可獲得促銷優惠金額。每位符合資格的購買者在購買符合條件的 Mac 或 iPad 時，僅限搭配購買一副 AirPods。也就是說，兩個品項各可獲得一副耳機，最多一人可以有2副。

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