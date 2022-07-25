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退役公車改造「藝術巴士」再啟動！免費開放體驗時間曝

▲▼退役公車改造成「類美術館空間」，新北市美術館「藝術行動巴士」再度啟動。（圖／新北市文化局提供）

▲退役公車改造成「類美術館空間」，新北市美術館「藝術行動巴士」再度啟動，駕駛座還有互動遊戲。（圖／新北市文化局提供）

記者林育綾／綜合報導

帶小孩放電去處+1！新北市兒童藝術節將於7/26在新北市市民廣場登場，其中每回推出必造成轟動的「藝術行動巴士」也將啟動，在7/29～8/7 期間每日下午4點至晚間9點，免費開放體驗，除了可玩超人氣的「動物積木」挑戰700多種造型；還能坐上駕駛座玩互動遊戲。

新北市美術館「ARTGOGO 藝術行動巴士」推廣以來，足跡遍布鶯歌、中和、新莊、淡水、八里等學校及公共場所，每次都創造轟動，廣受好評，而今年新北市兒藝節也回歸實體活動，只要到現場，就可以一次參與兩種不同的藝術體驗。

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▲▼退役公車改造成「類美術館空間」，新北市美術館「藝術行動巴士」再度啟動。（圖／新北市文化局提供）

▲退役公車改造成「類美術館空間」，新北市美術館「藝術行動巴士」再度啟動。（圖／新北市文化局提供）

其中「1號車-美術號」融合美術館藝術教育推廣開發的教案成果，轉化為各項遊戲式的互動體驗裝置，「我是小小觀察員」鼓勵小朋友動手操作，主動探索觀察光影與動物剪影微妙變化；另有高人氣的「動物積木」開放小朋友暢玩挑戰700多種的動物造型。

「2號車-數位號」也將在兒藝節共襄盛舉，預計再掀一波打卡熱潮！數位號透過有趣的觸控式的互動遊戲，連結新美館的典藏作品，包括「藝術蒙太奇」邀請民眾運用截取自藝術家經典作品的元素為創作素材，再次重組，創造自己獨一無二的藝術作品，完成後還能掃描QRCODE，下載向親朋好友分享。

而整輛車最受歡迎的就是「CARGOGO」了，將公車原有的駕駛座改造為「CARGOGO」互動遊戲，讓小朋友可以坐上駕駛座，體驗親自運送展品到新美館的遊戲，藉此更親近新北市的典藏藝術資源。

▲▼退役公車改造成「類美術館空間」，新北市美術館「藝術行動巴士」再度啟動。（圖／新北市文化局提供）

▲新北「藝術行動巴士」再度啟動，適合親子族一探究竟。（圖／新北市文化局提供）

新美館藝術行動巴士開放時間為7/29～8/7，每日下午4點至晚間9點「免費體驗」，適合家長帶小孩去放電，相關活動訊息也可關注「新北市美術館」臉書粉絲專頁，或「2022新北市兒童藝術節」活動官網。

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