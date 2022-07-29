　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登、習近平前4次通話一次看　其中有3次「提到台灣」

▲▼習近平,拜登,習拜會,拜習會。（圖／路透社）

▲美國總統拜登與中國國家主席習近平28日晚間再度通話，這次已經是兩位領導人第5度通話。（圖／路透社）

文／中央社 

在美中因台灣議題及俄羅斯入侵烏克蘭戰事關係緊繃之際，美國總統拜登與中國國家主席習近平今晚再度通話。這是這兩位領導人第5度通話。

美國國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）表示，兩人這次對談所含議程包羅萬象，「從台灣緊張局勢到烏克蘭戰爭等議題，以及如何更妥善管理兩國之間的競爭，特別是經濟領域的競爭」。

以下為拜習兩人過去4次通話大事紀：

● 第1次：2021年2月10日（以美國時間為主，下同）

拜登與習近平在這天晚間通話。這是拜登1月20日就任以來，美中兩國元首首次通話。拜登對中國的經濟作為、鎮壓香港、在新疆侵犯人權，以及對包括台灣在內區域的專斷作為表達關切。

美國學者認為，拜登的對中政策不會回到過去；中國媒體則稍顯樂觀，指拜登藉由通話表達了對習近平及中國的尊重。

會談過後，拜登表達對中美強力競爭的憂慮。他說，美國得趕快採取行動，以免中國搶得優勢。

● 第2次：2021年9月9日

拜登與習近平二度通話。兩人針對雙方利益一致與分歧領域廣泛討論，也討論兩國確保競爭不會陷入衝突的責任。一名美國政府高階官員對媒體形容，這場90分鐘的對話語氣既「親切」又「坦率」。

白宮聲明稱兩人進行「廣泛的戰略性討論」，包括雙方利益和價值趨於一致以及趨於分歧的領域。美方高階官員告訴記者，討論聚焦於經濟議題、氣候變遷和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

中國官媒則稱，習近平告訴拜登，美國對中國採取的政策使中美關係「遭遇嚴重困難」，但稱雙方同意繼續通過多種方式保持經常性聯繫，將責成雙方工作層加緊工作、廣泛對話。

● 第3次：2021年11月15日

拜登與習近平這天進行視訊會議，期間習近平重申「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」是中美關係的政治基礎，拜登則表示堅決反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定行為。

這場美中領袖視訊會議是拜登上任後首度與習近平進行視訊面對面會談。會談時間約3個半小時。

學者表示，拜習會顯示雙方有不可協調的分歧，儘管美方把目標降低到避免美中競爭演變成為武裝衝突，但這恐怕只是一廂情願，美國須有務實的計畫。

中國國內外學者對會談成果的看法偏向保守，認為拜登與習近平各說各話，美中僵局仍難緩解。

● 第4次：2022年3月18日

俄羅斯軍事入侵烏克蘭當時邁入第4週，拜登與習近平透過視訊會議討論烏克蘭局勢和台灣議題。

儘管拜習兩人花了近2小時交換意見，但從雙方事後公布的訊息看來，中方仍不打算加入譴責與制裁俄羅斯的陣營。

中方也再度指稱拜登不支持台獨，還表示「台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響」。在白宮公布的對話紀要中，美方則明確表示拜登重申美方對台政策不變，反對片面改變台海現狀。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►餐桌可折疊還有3種功能！原價破萬元下殺7480元太超值　讓小宅生活更美好

ET快訊
拜登與習近平通話「討論台灣」　會談持續2小時17分鐘
遭家暴40年...親手送走癌夫！廖輝英暴瘦現身　曝最後對話逼
颱風桑達生成！挾「水彈」北漂雨灌台灣　最新路徑出爐
丟丟妹罕曝新造型！　網一排狂讚：這樣比較好看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄軍飛彈攻擊烏克蘭中部　地方首長：5死25傷

基輔附近基地遇襲　澤倫斯基夫婦為時尚雜誌拍照

俄烏戰爭爆發5個月　英國收容超過10萬烏克蘭難民

拜登、習近平前4次通話一次看　其中有3次「提到台灣」

國際火線／八月砲火再現？一戰悲劇的啟示

快訊／拜登與習近平通話「討論台灣」　會談持續2小時17分鐘

美國GDP連續2季萎縮　經濟陷入「技術性衰退」

2歲童遭潑猴強擄重傷！爸媽拚死「拔河」救愛女　26秒驚險影曝光

快訊／白宮證實：拜登、習近平將在今晚8點30分視訊通話

南韓「第一夫人」20年前嫩照意外曝光！日教授驚嘆：根本意想不到

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

您的黑柴已登出！奴才逗汪玩　闔嘴3次秒切換「睡眠模式」XD

禹英禑「4追人密技」成就解鎖　李濬浩心動告白：喜歡到像生病了

《少時貪探》徐玄.孝淵含淚吐真心話　潤娥.秀英搞笑互誇「戲超多」XD

俄軍飛彈攻擊烏克蘭中部　地方首長：5死25傷

基輔附近基地遇襲　澤倫斯基夫婦為時尚雜誌拍照

俄烏戰爭爆發5個月　英國收容超過10萬烏克蘭難民

拜登、習近平前4次通話一次看　其中有3次「提到台灣」

國際火線／八月砲火再現？一戰悲劇的啟示

快訊／拜登與習近平通話「討論台灣」　會談持續2小時17分鐘

美國GDP連續2季萎縮　經濟陷入「技術性衰退」

2歲童遭潑猴強擄重傷！爸媽拚死「拔河」救愛女　26秒驚險影曝光

快訊／白宮證實：拜登、習近平將在今晚8點30分視訊通話

南韓「第一夫人」20年前嫩照意外曝光！日教授驚嘆：根本意想不到

PLG選秀「32中11」　高承恩、蓋比等4將成最大遺珠

五月天深夜無預警「爆11月要開演唱會」！　粉絲暴動：終於等到了

港男團演唱會銀幕砸人！特首李家超震驚下令徹查　剩餘場次全暫停

綠舞新打卡地標有最可愛黑鼻羊陪喝咖啡　也可享「大正浪漫1912」風華

統一獅聯名伴手禮　醬心蛋捲禮盒開賣

俄軍飛彈攻擊烏克蘭中部　地方首長：5死25傷

基輔附近基地遇襲　澤倫斯基夫婦為時尚雜誌拍照

俄烏戰爭爆發5個月　英國收容超過10萬烏克蘭難民

他曾忘了打過NBA流落街頭　遇小粉絲仍「暖心鼓勵」

舞者重傷！遭螢幕砸頭「頸部受創」傳昏迷指數3　官方道歉聲明被轟爆

日本飼育員清洗水槽　秒被大海龜包圍求刷背

國際熱門新聞

拜登與習近平通話「討論台灣」

猴子強擄2歲女童！爸媽拚死拔河畫面曝

八月砲火再現？一戰悲劇的啟示

被婆婆嫌又矮又醜　新娘婚禮當天被拋棄

全美最大人工湖「水位驟降」狂冒人類屍體

跟綠色說再見！　雪碧將全面改成透明瓶身

情侶趴牆撩裙衝刺30秒　影集場景激情野戰

夫妻「55年前就死了」　鄰驚：人很好

拜登習近平前4次通話一覽

美國GDP連兩季萎縮 經濟陷入技術性衰退

8月孕婦送錯病房慘死　胎兒保不住

南韓「第一夫人」20年前嫩照意外曝光！

獄警故意開門　放任男囚性侵28名女受害

14歲男把腳伸進鐵籠　被美洲獅暴咬流血

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

遭家暴40年...親手送走癌夫！廖輝英爆瘦現身

男團演唱會「大螢幕突墜落」當頭砸人！2舞者被壓底下　

大甲地瓜球Q彈2粒是假的！超兇老闆娘認了

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

鷹流老闆想撤出台灣　原因曝光

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

即／5號颱風桑達生成！最新路徑曝

拜登與習近平通話「討論台灣」

晚上11點鬼門開！　5星座「撞鬼機率最高」

獨／滷味老闆訃聞曝　內幕直指根本誤殺

丟丟妹「換掉齊瀏海」新造型曝　網狂讚：這樣好看

晚上11點好兄弟出關！他曝鬼門開6禁忌　「真的母湯鐵齒」

新莊1180萬8房透天求售　屋主6月才買進！房仲曝：剛賣掉

《流星花園》女星閃婚「返台待產」！ 比基尼秀8月孕肚

演唱會大螢幕砸下「2舞者倒臥不起」！經紀人顫抖上台道歉

更多

最夯影音

更多
單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面