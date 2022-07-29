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好神！雲端神隊友　助你工作更有效率

▲台灣微軟的創意廣告「Windows 好神宮」，可愛造型相當吸睛。不少民眾表示，平常就有在使用Microsoft 365工具，加上現在功能再升級，透過雲端神隊友幫助，讓工作和生活都更加便利。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者蒲世芸／採訪報導

不少人習慣到宮廟拜拜，祈求神明保庇，而在行天宮附近也出現了一座「Windows 好神宮」，吸引許多民眾目光。民眾王小姐說，「我覺得很可愛，剛剛以為是行天宮另外有活動，結果近看原來是Microsoft的好神宮，裡面有很多Q版神明，我覺得滿年輕化。」

▲好神！雲端神隊友　助你工作更有效率。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼「Windows 好神宮」的創意發想與Q版造型吸引民眾目光。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

▲好神！雲端神隊友　助你工作更有效率。（圖／記者謝婷婷攝）

原來這是台灣微軟的創意廣告，上班族最需要的神從雲端降落，貼近生活日常，讓不少民眾看到都說，真的很有感。民眾劉小姐提到，「因為疫情的關係，常常需要遠距會議，這時候就會使用到Teams。它可以多人線上使用，通話品質也滿好的。」民眾林小姐則說，「因為我自己有很多台電腦，同時還有手機跟平板裝置，Microsoft 365它可以登入進去之後，就能同時使用這些檔案跟軟體，我不用拿隨身碟存來存去，非常方便。」

▲好神！雲端神隊友　助你工作更有效率。（圖／記者謝婷婷攝）

▲民眾表示，使用Microsoft 365工具使工作效率更提升。

而現在這可愛的創意，在搭乘台北捷運時也能看到。One Drive神奇大空間，檔案儲存不用再擔心空間不足；Power Point升級AI智慧小幫手，讓你一秒就變排版達人；Word隨打隨記錄，不怕靈感遺失；Teams免去時間、空間限制，即時溝通更便利；還有Excel新增拍照匯入報表功能，還能自動將照片轉成表格，功能再升級更增添便利。

民眾劉小姐說，「因為我經常要做簡報，它有內建設計的功能，可以自動排版，還有一些素材可以使用，所以對我來說簡報的美觀就大大升級。」而民眾林小姐則提到，「因為我是做行銷的工作，很常要做Power Point、做簡報，然後發現現在更新後，它有很多素材，讓我可以直接用裡面內建的素材庫，不用再去外面另外搜尋和下載，讓我做簡報速度變很快。」

▲好神！雲端神隊友　助你工作更有效率。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台灣微軟資深產品行銷協理白慧蘭。

Microsoft 365家用版，現在更推出優惠，6人共用一個月一人45元，跟著新購裝置一起買，再加送3個月訂閱。台灣微軟資深產品行銷協理白慧蘭說，「我們會每一年到各式各樣的宮廟，去點平安燈、光明燈，其實就是你一年訂閱一次神對你的保佑跟服務。所以我們用「Windows 好神宮」這個概念，就是讓所有的民眾知道，像Microsoft 365這個訂閱制的服務，就是在這一年的時間之內，提供給各位最完整的服務。」來自雲端神隊友幫助，讓工作創造出無限可能。

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