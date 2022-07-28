鷹流拉麵老闆「想撤出台灣」！推特怒吼：好想打員工　心寒原因曝光

▲鷹流創辦人在推特抱怨「想關閉所有（台灣）店面回日本」。（圖／記者趙蔡州攝）

記者趙蔡州／綜合報導

主打台灣第一濃厚拉麵的「鷹流拉麵」，其創辦人鷹峰涼一在2021年關閉「鷹流台灣忠孝本店」曾說，他沒有辦法要求或培養出，能夠了解他對拉麵想法的員工，近日他疑似又因為員工教育問題，大嘆想關閉所有店面回日本。

批踢踢八卦版有網友28日轉貼，鷹流創辦人在推特寫下的抱怨文，內文寫到「好想打員工」、「想折斷員工手臂」、「我已經到極限了」、「我累了，關閉所有店面回日本吧」等，疑似因為員工教育問題，萌生了全面撤出台灣的想法。

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根據《東森新聞》報導，鷹峰涼一受訪表示，他並不是真的想要打員工，只是真的太氣員工的行為了，因為當天實在收到太多客訴，像是找客人零錢卻用丟的、客人水杯沒水卻不補，甚至被他發現員工自行提早下班，真的讓他很生氣。

鷹峰涼一更透露，以前還有員工偷錢，都已經被監視器拍下，卻一直不肯承認，讓他只好報案處理。他感嘆，他以前在東京9、10個位子，請1位日本人就可以顧好，台灣3個人做卻還做不起來，讓他非常無奈。

他指出，由於員工教育問題，他在台灣已經關閉5間店，8月開始只會剩下3間，未來不排除會繼續閉店。

其實鷹峰涼一2021年決定關閉「鷹流台灣忠孝本店」時就曾說，由於沒有辦法維持良好的品質，所以他決定閉店，「當然這個部份不是員工的問題，而是我的責任，因為我沒有辦法要求或培養出，能夠了解我對拉麵想法的員工」。

▼批踢踢網友轉貼鷹流創辦人在推特發布的抱怨文。（圖／翻攝自批踢踢）

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