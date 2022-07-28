　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鷹流拉麵老闆「想撤出台灣」！推特怒吼：好想打員工　心寒原因曝光

▲▼鷹流拉麵。（圖／記者趙蔡州攝）

▲鷹流創辦人在推特抱怨「想關閉所有（台灣）店面回日本」。（圖／記者趙蔡州攝）

記者趙蔡州／綜合報導

主打台灣第一濃厚拉麵的「鷹流拉麵」，其創辦人鷹峰涼一在2021年關閉「鷹流台灣忠孝本店」曾說，他沒有辦法要求或培養出，能夠了解他對拉麵想法的員工，近日他疑似又因為員工教育問題，大嘆想關閉所有店面回日本。

批踢踢八卦版有網友28日轉貼，鷹流創辦人在推特寫下的抱怨文，內文寫到「好想打員工」、「想折斷員工手臂」、「我已經到極限了」、「我累了，關閉所有店面回日本吧」等，疑似因為員工教育問題，萌生了全面撤出台灣的想法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼鷹流拉麵老闆「想撤出台灣」　推特怒吼：好想打員工！。（圖／翻攝自推特）

根據《東森新聞》報導，鷹峰涼一受訪表示，他並不是真的想要打員工，只是真的太氣員工的行為了，因為當天實在收到太多客訴，像是找客人零錢卻用丟的、客人水杯沒水卻不補，甚至被他發現員工自行提早下班，真的讓他很生氣。

鷹峰涼一更透露，以前還有員工偷錢，都已經被監視器拍下，卻一直不肯承認，讓他只好報案處理。他感嘆，他以前在東京9、10個位子，請1位日本人就可以顧好，台灣3個人做卻還做不起來，讓他非常無奈。

他指出，由於員工教育問題，他在台灣已經關閉5間店，8月開始只會剩下3間，未來不排除會繼續閉店。

其實鷹峰涼一2021年決定關閉「鷹流台灣忠孝本店」時就曾說，由於沒有辦法維持良好的品質，所以他決定閉店，「當然這個部份不是員工的問題，而是我的責任，因為我沒有辦法要求或培養出，能夠了解我對拉麵想法的員工」。

▼批踢踢網友轉貼鷹流創辦人在推特發布的抱怨文。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼鷹流拉麵老闆「想撤出台灣」　推特怒吼：好想打員工！。（圖／翻攝自推特）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►餐桌可折疊還有3種功能！原價破萬元下殺7480元太超值　讓小宅生活更美好

ET快訊
遭家暴40年...親手送走癌夫！廖輝英暴瘦現身　曝最後對話逼
快訊／進官邸討論「論文門」怎滅火？　林智堅辦公室緊急發聲
大甲地瓜球「Q彈2粒」是假的！超兇老闆娘認了：不會在乎別人眼
林智堅論文風暴燒不停　總統官邸開會定調「全黨救一人」
快訊／30歲女開車「打錯擋猛踩」　衝騎樓飲料店「撞飛5機車」
小情侶「趴牆撩裙」激情衝刺30秒　影集場景直接野戰
過敏鼻水狂流　他驚：被子都有洗！醫見曬在「恐怖1地點」搖頭了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大甲地瓜球「Q彈2粒」是假的！超兇老闆娘認了：不會在乎別人眼光

快訊／5號颱風桑達生成！挾「水彈」雨灌台灣　路徑出爐往北修正

鷹流拉麵老闆「想撤出台灣」！推特怒吼：好想打員工　心寒原因曝光

搶開箱／少女心噴發！星級飯店「三麗鷗主題房」　絕對拍到失心瘋

台鐵工會不滿公司化子法協商敷衍要罷工　「贏不了也不讓你好過」

摩鐵神還原謎片場景！「捷運車廂」供情侶大戰　她羞喊：太嗨了

石斑魚議題融入雙語教學　用雙語學習Grouper fish

懷孕女找上門「要求負責」　兒子驚前女友成老爸小三！

暌違2年　「茶魔一日茶園體驗活動」正式展開

極陰年鬼月求「樂透財」！　專家曝6撇步：發財又保平安

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

交往韓團偶像被說假！小S班底：冰山一角　「健志看上她哪裡？」...女友甜蜜回應

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

天氣熱萌喵被爸剃毛！ 背上長角化身「貓吉拉」

《魷魚遊戲》反派許成泰是太妍粉絲　要求「不坐旁邊」害羞握手狂發抖XD

大甲地瓜球「Q彈2粒」是假的！超兇老闆娘認了：不會在乎別人眼光

快訊／5號颱風桑達生成！挾「水彈」雨灌台灣　路徑出爐往北修正

鷹流拉麵老闆「想撤出台灣」！推特怒吼：好想打員工　心寒原因曝光

搶開箱／少女心噴發！星級飯店「三麗鷗主題房」　絕對拍到失心瘋

台鐵工會不滿公司化子法協商敷衍要罷工　「贏不了也不讓你好過」

摩鐵神還原謎片場景！「捷運車廂」供情侶大戰　她羞喊：太嗨了

石斑魚議題融入雙語教學　用雙語學習Grouper fish

懷孕女找上門「要求負責」　兒子驚前女友成老爸小三！

暌違2年　「茶魔一日茶園體驗活動」正式展開

極陰年鬼月求「樂透財」！　專家曝6撇步：發財又保平安

《流星花園》女星大陸閃婚「返台待產」！　比基尼秀8月孕肚

馬自達公布CX-60油耗數據！平均超過20km／L 、破百加速只要7.3秒

林智勝3分彈棒打兄弟　味全下半季首勝到手

進官邸討論「論文門」怎滅火？　林智堅辦公室：是向總統報告來龍去脈

吳鳳妻子遭感染連發4症狀！　「旅行發生很多狀況」病照曝光

兩岸奧會「視訊交流」　運動品牌賽事研討會今登場

大甲地瓜球「Q彈2粒」是假的！超兇老闆娘認了：不會在乎別人眼光

陳仕朋好幸福！悍將本季首次雙位數得分　中斷桃猿5連勝

遭家暴40年...親手送走癌夫！廖輝英爆瘦現身　首曝「最後對話」逼哭全場

和另一半吵架！他PO文問「我們適合嗎？」　專家曝感情最大地雷

22歲混血嫩模北市墜樓亡！ 失蹤2天遺體卡牆 超黑暗IG曝

生活熱門新聞

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

清大鵝鑾鼻公園考古 挖出約4000年前文資

明天鬼門開！4星座財運超旺　天秤可換工作了

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

高雄阿嬤對戰30秒　她超狠一擊讓對手倒地

萬安演習「姐夫躺路中」　妹子傻眼了！

即／5號颱風桑達生成！最新路徑曝

這4星座討厭人「也不撕破臉」　網看哭：有禮貌到很假

好市多草莓新品引熱議　網友酸：發明這品項的是天才

桑達今將生成！　全台防「大量雨勢」時間曝

晚上11點鬼門開！　5星座「撞鬼機率最高」

娘家確診「婆婆超狂舉動」！網驚：上輩子拯救地球

雙低壓亂鬥！準桑達飆速　全台連下4天時間曝

更多熱門

相關新聞

吃拉麵「1舉動」意外找到老婆　網羨慕

吃拉麵「1舉動」意外找到老婆　網羨慕

吃個拉麵竟找到自己未來的老婆！一名網友在Dcard上分享自己的戀愛經歷，有次下班後獨自去拉麵店用餐，想不到竟與排隊的前一位女顧客結識，並發展出一段感情。堪稱偶像劇的過程，竟發生在真實生活中，讓網友紛紛表示好羨慕。

北投捷運站周邊4家人氣拉麵

北投捷運站周邊4家人氣拉麵

台北人氣店家「鬼金棒」7／1起漲價

台北人氣店家「鬼金棒」7／1起漲價

雙北超人氣拉麵店TOP 6

雙北超人氣拉麵店TOP 6

創作拉麵悠然6／26開放新朋友預約

創作拉麵悠然6／26開放新朋友預約

關鍵字：

鷹流拉麵員工教育

讀者迴響

熱門新聞

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

本土劇女星翻垃圾桶「撿吃剩便當」

清大鵝鑾鼻公園考古 挖出約4000年前文資

明天鬼門開！4星座財運超旺　天秤可換工作了

獨／滷味老闆訃聞曝　內幕直指根本誤殺

10年相親100次全被打槍！34歲男怨女性太現實

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

太喜歡去宜蘭玩！先生「1提議」一票驚勸退

新莊1180萬8房透天求售　屋主6月才買進！房仲曝：剛賣掉

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

Netflix八月上架神作！粉絲淚推：等10年了

即／聯準會宣布升息3碼

庾澄慶現身婚禮獻唱　掀賓客暴動

高雄阿嬤對戰30秒　她超狠一擊讓對手倒地

更多

最夯影音

更多
少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面