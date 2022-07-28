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美議員力挺官員憂心　裴洛西計劃訪台反應一次看

▲▼ 美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計畫訪台，各方反應大不相同。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國聯邦眾議院議長裴洛西8月可能訪台，外媒引述消息人士稱，裴洛西已邀請兩黨議員與她同行。她的出訪計畫引發中方不滿與拜登政府憂心，美國軍方和國會的態度也備受關注。

裴洛西（Nancy Pelosi）原定今年4月率團訪台，孰料卻因為確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）延後相關行程。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，熟悉裴洛西相關計畫的消息來源表示，議長計劃於未來幾週進行訪問，做為她擴大亞洲行的一環，並已邀請民主、共和兩黨的議員與她同行。

行政院長蘇貞昌27日表示，非常感謝裴洛西長年以來對台灣非常支持與友善，對於任何國外友好貴賓來往都非常歡迎。中國外交部發言人趙立堅27日則再度示警，裴洛西訪台將挑戰中方底線，中國將採取反制措施。

另一方面，路透社引述熟知計畫的消息人士說，美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平預計28日通話。

美國國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）告訴記者，拜習將討論的議題繁多，「從台灣緊張局勢到烏克蘭戰爭等議題，以及如何更妥善管理兩國之間的競爭，特別是經濟領域的競爭」。

拜習自3月以來的首度對話，將在美中關係格外困難的時刻舉行：裴洛西尚未排除她的訪台計畫。但一名熟知內情的消息人士說，裴洛西下月訪問亞洲時是否將停留台灣，目前尚未做出最終決定。

1997年，時任眾院議長、共和黨籍的金瑞契（Newt Gingrich）也曾率團訪台。民主黨籍的裴洛西若順利成行，將是自金瑞契之後第2位來台的眾院議長。

裴洛西獲民主和共和兩黨同僚支持，但在中國頻頻威嚇要採取反制措施之際，據傳拜登政府也對裴洛西訪台表達憂心。以下是各界至今對裴洛西可能訪台的回應：

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登曾表態「軍方認為現在不是好主意」。（圖／路透）

●拜登政府官員

英國「金融時報」（Financial Times）本月18日報導裴洛西可能訪台後，拜登20日被問到對裴洛西計劃訪台的看法時表示：「軍方認為現在不是好主意。」

身為白宮國安會戰略溝通協調官的柯比26日則重申，裴洛西是否出訪由她自己決定，但因眾院議長是美國總統繼任的第二順位者，她的海外旅行事關美國國家安全，因此國安團隊提供相關訊息背景與安全協助，確保她能掌握所有背景、訊息與事實，以協助她做出最佳決定。

CNN報導，幕後，拜登政府官員一直與裴洛西及其團隊會面，闡明訪問的潛在風險。

針對中國會如何回應裴洛西訪台一事，美國官員認為，中國誤判局勢的機會並不大。一位美國官員告訴CNN，拜登政府官員擔心的是，中國會在裴洛西可能訪台的時間點前，試著宣告台灣上空為禁航區，好破壞裴洛西的行程，而此舉可能進一步升高緊張局勢。

知情人士表示，他們希望在不用明確告訴裴洛西別訪問台灣的情況下，悄悄讓裴洛西知道此行可能的風險。

但拜登政府的官員指出，到頭來，裴洛西將自己做出決定。

▲▼美國最高將領、參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）。（圖／達志影像／美聯社）

▲參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley）表示，只要向軍方提出軍事協助，都會提供必要措施。（圖／達志影像／美聯社）

●美國軍方

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）27日表示，若議長或任何人決定出訪，並提出軍事協助請求，軍方都將提供必要措施確保行程的安全。

美聯社報導，正在印度-太平洋地區訪問的密利表示，現在討論任何特定行程都嫌過早，但他說：「如果裴洛西議長或任何人決定出訪，並提出軍事協助請求，我們都將提供必要措施確保行程的安全。我就言盡於此。」

●裴洛西本人

裴洛西21日表示，基於安全考量，她從不談自己的出訪計畫。但她也表示，展現對台灣的支持很重要。

對於拜登提到軍方認為裴洛西現在訪台「不是個好主意」，裴洛西表示，若要說她訪台會帶來困擾，她認為拜登的意思是軍方或許擔憂飛機會遭中方擊落之類的，「我並不確切知道，我沒看到，我沒聽到」，「我不曾從總統那裡聽說」。

「紐約時報」（The New York Times）日前報導，裴洛西無視訪台計畫引發軒然大波，持續規劃相關事宜。

●外國官員

韓國外交部長朴振27日與台灣媒體記者寒暄時指出，維持台灣海峽的和平穩定對韓國及印太地區都相當重要。

▲▼ 美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）向裴洛西喊話「台灣見」。（圖／路透）

●美國國會議員和前官員

裴洛西可能訪問台灣，獲民主及共和兩黨同僚支持，部分國會議員認為，美國國會最高領導人沒有表現出屈服於中國政府壓力的跡象很重要。

新澤西州民主黨參議員、參院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）說：「如果我們讓中國決定誰可以訪問台灣，誰不能，那麼我們已經是把台灣讓給中國。」梅南德茲今年4月曾率團訪問台灣。

曾於2021年底訪問台灣的德州共和黨參議員柯寧（John Cornyn）說：「美方傳達的重要訊息是，我們不會向中國共產黨屈服。」

共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）及裴利（Scott Perry）22日聯合致函裴洛西，呼籲她不要理會北京及拜登的反對意見，依原訂計畫訪問台灣。他們進一步呼籲裴洛西，安排眾議院就兩人去年2月提出終結美國過時「一中政策」的決議案進行表決。

美國參議院少數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）也表示，裴洛西若不訪台，等於讓中國獲得某種勝利；但他指出，比起訪問台灣，更重要的是與台灣合作，確保台灣具備足以因應中國威脅的防衛能力。

前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則推文表示願與裴洛西同行，寫說「我會跟你去。我在中國被禁（入境），但在熱愛自由的台灣沒有，到時見！」

●專家與媒體

金融時報報導，白宮反對裴洛西訪問台灣，相關爭議讓台灣擔憂恐進一步侵蝕台灣的安全，讓北京得寸進尺益發大膽，並在國際間引發寒蟬效應。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）評論指出，拜登徒增裴洛西訪台困難度。

紐時報導，前美國國務院高級官員、加州大學聖地牙哥分校21世紀中國研究中心主任謝淑麗（Susan L. Shirk）說，若裴洛西訪台，將被視為羞辱習近平，而習本人也會這樣認為。

法新社分析，裴洛西可能訪台令拜登政府繃緊神經，擔憂這趟訪問可能會越過中國的紅線，而且無從解套。

CNN則引述新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）的說法提到，「對於習近平而言，在中共20大前挑起軍事衝突並非好時機」，理性處理此事符合習近平的利益。他認為中方「不會做出任何特別危險之舉，或製造出他們無法處理的情況」。

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