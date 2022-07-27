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盧秀燕首度開議缺席原因曝　腿部血塊堆積嚴重進手術3小時清血塊　

▲盧秀燕首度開議缺席原因曝，腿傷腫塊堆積嚴重進手術3小時清血塊。（圖／翻攝盧秀燕臉書）

▲盧秀燕首度開議缺席原因曝，腿傷腫塊堆積嚴重進手術3小時清血塊。（圖／翻攝盧秀燕臉書）

記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕因為腿傷今（27）日臨時取消行程到院接受檢查，傍晚傳出醫師診斷盧秀燕腿部血塊堆積嚴重，必須立刻進手術室治療。盧秀燕的臉書專頁在晚間7點30分也貼出PO文，指剛進行了一個手術，醫生把她腿部髖關節的血塊清出，手術時間有點長，下午近三點開始到晚間六點多，目前狀況還好，只是有點累，術後會努力加速復原。

貼文寫道，醫矚需要留院觀察，要確認術後情況，因此向市民請假，真的不好意思，希望能盡快回到市府開工，也強調市民的溫暖，一直是最大的動力，有看到大家留言，真的想立刻起身，回到市府，繼續為你我打拼。

明天議會開議，但首度開議市長缺席，引發綠營砲聲隆隆。對此盧秀燕也提到，自己一向重視議會的質詢，明天原本要進市議會備詢，過去開刀完的復原期間，也曾杵著拐杖都要走進去，因為想向議會、議員、市民朋友，清楚說明市政推動的方向與成果。但如今，身體狀況的確不允許，也向議會請假，感謝議會同仁對突發狀況的體諒與包容。

台中市政府表示，市長某次公務行程跌倒，但醫師研判有可能是因此造成微血管破裂，未適度休養，長期累積血塊堆積，造成腫脹診斷必須立刻立刻手術。

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