快訊／台南成功大學「全校停電」！學生崩潰：我沒存檔啊

▲國立成功大學27日晚間無預警全校停電。（圖／記者林悅翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南市北區、東區27日上午9時51分許停電，導致4178戶無電可用，直到上午11時26分才全數恢復。沒想到，台南國立成功大學晚間6時59分無預警停電，讓不少電腦沒存檔的學生直接崩潰，「用愛發電，論文再見」。

成功大學營繕組表示，27日晚間6時59分全校停電，經查為自強校區電力迴路異常跳脫，目前已緊急處理中，尚須時間查明原因，「請本校教員生沒有特別事項，毋須再聯絡通知變電站值勤室，以免電話佔線，影響事故處理進度，有進一步訊息將立即於網路公告。」

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▲成功大學突然停電，許多學生上網抱怨。（圖／翻攝Dcard）



許多學生看完學校公告，在Dcard抱怨，「我沒有存檔…」「好假的理由」、「用愛發電，論文再見」、「有夠可憐，就算這棟大樓滿滿的台灣價值，但是還是缺電」、「真的好熱」、「嚇到，突然全暗」、「一定又是小動物搞的鬼」。

也有網友在PTT表示，他剛剛吃飯吃到一半，聽到「碰」一聲成大就停電了，周圍一片黑且非常熱，無奈不知道該如何是好。許多鄉民看完也留言，「台南，沒事兒」、「我負責」、「paper看到一半突然一陣黑」、「X的我在自強校區，這一年來停幾次了，太扯了」、「X擊X，剛回宿舍就停電」。

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