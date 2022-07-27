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林靜儀遭爆「4個月還490萬房貸」！本人無奈吐內幕：靠X，這很重要

▲▼民進黨立法院黨團記者會 輿情回應 陳亭妃 鄭運鵬 林靜儀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林靜儀被指財產暴增，本人無奈回應。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者柯振中／綜合報導

最新一期的廉政專刊出爐，民進黨立委林靜儀的存款4個月增加244萬元，在桃園中壢購買的預售屋，也繳清了490萬元貸款。對此，林靜儀出面澄清，同時揭露為何發生這種狀況，是因為辦公室漏報貸款。

監察院27日公布第192期廉政專刊，裡面包含林靜儀的財產申報。而依據去年的數據，林靜儀投入中二立委補選時，存款為172萬389元，今年2月25日再申報，存款則是416萬5,187元，等於4個月增加了超過244萬元。

▲▼林靜儀回應財產暴增。（圖／翻攝臉書／林靜儀醫師 溫柔堅定新中二）

▲林靜儀回應財產暴增，公布了與辦公室同仁的對話。（圖／翻攝臉書／林靜儀醫師 溫柔堅定新中二）

除了存款金額，林靜儀2019年曾在桃園中壢購買預售屋，上一期的財產申報當中，還有490萬9,800元的房貸，這期的債務欄卻是空白，等於4個月內全數還完。

對此，林靜儀則回應，她的財產沒有暴增，是「辦公室漏申報我的貸款」，目前貸款仍在償還當中，同時公開了對話。依據對話截圖內容，辦公室同仁向林靜儀道歉，告知這次財產申報忘記報貸款，會進行更正，林靜儀則忍不住爆粗口，回應「靠X，這很重要」。

▲▼林靜儀回應財產暴增。（圖／翻攝臉書／林靜儀醫師 溫柔堅定新中二）

▲林靜儀上傳檔案到監察院後，也忍不住自嘲，當了10多年的醫師，這種身家似乎不太長進。點圖可放大。（圖／翻攝臉書／林靜儀醫師 溫柔堅定新中二）

林靜儀後續也公開辦公室提出更正的進度，27日下午3點15分已重新上傳資料。同時，林靜儀也自嘲，漏申報貸款變成「財產暴增」，但當了十幾年的醫師，這種身家好像不太長進。

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