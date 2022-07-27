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社會 社會焦點 保障人權

借4萬賴帳還講閒話...蘆洲男當街被5人毒打擄走！警1小時內救人

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區一名男子向好友陸續借了4萬元，後來耍賴不還錢，還到處講閒話，好友氣炸夥同4友人開2部車堵他，將他當街擄走毆打，再帶到板橋果菜市場旁土地公廟發誓；警方獲報後以車追人，經板橋、海山警分局協助攔查成功救人，雖然被害人不提告，訊後仍將5人依妨害自由及妨害秩序等罪移送偵辦。

▲▼陳男（紅圈）當街被嚴男（紅箭頭）堵到，5人將陳男（紅圈）押上車，警方不到1小時在果菜市場救出被害人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲陳男（紅圈）當街被嚴男（紅箭頭）堵到 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據悉，33歲陳姓男子日前向好友39歲嚴男陸續借了4萬元周轉應急，後來乾脆耍賴不還錢，無視催討避不見面，更在朋友圈講閒話中傷嚴男；事後嚴男認為這朋友根本軟土深掘，找來許、林、羅、許等4友人，策劃要給他一個教訓。

▼嚴男等5人將陳男（紅圈）押上車 。

▲▼陳男（紅圈）當街被嚴男（紅箭頭）堵到，5人將陳男（紅圈）押上車，警方不到1小時在果菜市場救出被害人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

23日晚間6時許，陳男剛從女友家離開，要步行走回家，行經民族路時，被嚴男堵到，5人開2車，當街將陳男擄走並對他拳打腳踢，隨後開車到板橋果菜市場旁土地公廟，要陳男發誓會還錢；而整個擄人過程被路人全程目擊，立即報警。

警方根據目擊證人描述，立刻以車追人，並聯繫板橋、海山警分局協助攔截2車；不到1小時，當天晚間7時許，警方在板橋區果菜市場找到2車，順利救出陳男，並當場逮捕嚴男等5人，雖然陳男不願提告，訊後仍依妨害自由及妨害秩序等罪嫌，移送新北地檢偵辦。

▼警方不到1小時在板橋果菜市場救出被害人 。

▲▼陳男（紅圈）當街被嚴男（紅箭頭）堵到，5人將陳男（紅圈）押上車，警方不到1小時在果菜市場救出被害人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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