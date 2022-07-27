世界警消運動會台中消防臥推奪金　今再添跨欄銀牌

▲台中消防局隊員廖坤帝日前在世界警消運動會上奪下臥推金牌。（圖／台中消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

2022年第19屆世界警察消防運動會7月22日起在荷蘭鹿特丹舉行，70多國近萬名警消和相關執法人員角逐各項競賽，台灣代表團由警政署副署長林順家率領全國21名警察、7名消防人員參賽，消防局北屯分隊隊員廖坤帝日前在臥推項目105公斤量級，以185公斤奪下金牌後，今天再傳出文昌分隊隊員許暐又摘下400公尺跨欄銀牌，當2人披上中華民國國旗時，不但讓全世界都看見，更是台中消防的榮耀。

台灣28名警察、消防人員分別參加射擊、柔道、跆拳道、羽毛球、田徑、健力等項目，消防局第八大隊北屯分隊隊員廖坤帝7月24日臥推項目105公斤量級，以185公斤優異成績打敗各國好手，勇奪金牌，為中華民國及台中市爭取最高榮譽。

37歲廖坤帝是嘉義縣人，警專23期，畢業分發到北屯消防分隊，他從小就喜歡運動，消防工作之餘，自我訓練提升實力，果然在世界警消運動會一炮而紅。

▲台中消防局隊員員許暐（右）摘下400公尺跨欄銀牌。（圖／台中消防局提供）

繼北屯分隊廖坤帝臥推奪金後，文昌分隊隊員許暐再度拿下400公尺跨欄銀牌，優異成績讓世界看見台灣，堪台灣之光、台中驕傲。