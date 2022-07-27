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社會 社會焦點 保障人權

消滅高雄恐怖鼠窩Day2！剪破鐵門挺進2樓垃圾山　老鼠蟑螂滿地竄

記者賴文萱／高雄報導

高雄市三民區寶獅里克武路有一棟「恐怖鼠窩」，因為裡頭居住的住戶不打掃環境，造成老鼠孳生，附近住戶半年來在附近已經抓到148隻老鼠，苦不堪言。高雄市環保局昨動員43名清潔隊員及4部車，花了一整天才清完一樓，27日終於往上進攻，清潔隊員以鐵剪破壞往2樓的鐵門，一開門垃圾紙箱堆積如山，畫面讓人傻眼。

▲▼清除高雄恐怖鼠窩Day2！破鐵門挺進2樓垃圾山。（圖／高雄市環保局提供）

▲清除高雄恐怖鼠窩Day2！破鐵門挺進2樓垃圾山。（圖／高雄市環保局提供）

▲▼清除高雄恐怖鼠窩Day2！破鐵門挺進2樓垃圾山。（圖／高雄市環保局提供）

▲清除高雄恐怖鼠窩Day2！破鐵門挺進2樓垃圾山。（圖／高雄市環保局提供）

克武路一處民宅，因屋內堆放大量雜物，長期不打掃居家環境，造成老鼠、蟑螂孳生，影響鄰近環境衛生。環保局昨起動員43名清潔隊員、2部壓縮垃圾車、1部資源回收車、1部消毒車及4台消毒機，接續協助進行髒亂清理及環境消毒作業。

▲▼高雄一棟透天厝淪為鼠窩，環保局動員清潔隊執行環境髒亂清理與消毒。（圖／高雄市環保局提供）

▲高雄一棟透天厝淪為鼠窩，環保局動員清潔隊執行環境髒亂清理與消毒。（圖／高雄市環保局提供）

但昨日花費幾乎整天時間，只完成1樓髒亂清理及環境消毒，今日持續動員加強清理2至4樓，希望加速現場環境復原。由於垃圾堆積堵住門，今早清潔隊員以鐵剪破壞通往2樓的鐵門，但一開門的景象讓人傻眼，只見紙箱堆積如山，幾乎沒有地方可以通行。

清潔隊員只得一個傳一個陸續將紙箱送出屋外，過程中還不時有老鼠、蟑螂竄出，令人頭皮發麻。環保局表示，昨天清出3.5噸垃圾，今天一早7點半就動員37人、4部機具持續清理。

▲▼清除高雄恐怖鼠窩Day2！破鐵門挺進2樓垃圾山。（圖／高雄市環保局提供）

▲▼清除高雄恐怖鼠窩Day2，不時有老鼠、蟑螂亂竄。（圖／高雄市環保局提供）

▲▼清除高雄恐怖鼠窩Day2！破鐵門挺進2樓垃圾山。（圖／高雄市環保局提供）

環保局指出，由於該處民宅屋主居住於外縣市，屋內住戶為他的親人，為安撫住戶心情，市府聯繫其住於本市的親友共同前往現場協助，飼養的竉物貓則由動保人員協助安置。據了解，由於2樓以上雜物堆積，原住戶一直是睡在1樓的一台報廢車輛內。

▲▼高雄一棟透天厝淪為鼠窩，環保局動員清潔隊執行環境髒亂清理與消毒。（圖／高雄市環保局提供）

▲▼高雄一棟透天厝淪為鼠窩，環保局動員清潔隊執行環境髒亂清理與消毒。（圖／高雄市環保局提供）

▲▼高雄一棟透天厝淪為鼠窩，環保局動員清潔隊執行環境髒亂清理與消毒。（圖／高雄市環保局提供）

當地寶獅里里長林昆明指出，克武路鄰近綠園道一帶，透天厝價值逾千萬元，不過，其中一棟住戶不整理環境，造成社區附近老鼠孳生，據了解，裡頭住戶為獨居的50多歲男性。

林昆明說，之前有趁著登革熱消毒時進去看過，裡頭環境真的太惡劣，不時有不明液體流出屋外，更是一堆老鼠屎，隔壁住戶首當其衝，放了多個老鼠籠自救，光半年來，就抓到148隻老鼠。

▲▼高雄千萬透天厝淪恐怖鼠窩，半年圍捕148隻鄰居抓狂了。（圖／寶獅里里長林昆明提供）

▲▼高雄透天厝淪恐怖鼠窩，鄰居半年狂抓快148隻老鼠。（圖／寶獅里里長林昆明提供）

▲▼高雄千萬透天厝淪恐怖鼠窩，半年圍捕148隻鄰居抓狂了。（圖／寶獅里里長林昆明提供）

▲▼高雄千萬透天厝淪恐怖鼠窩，半年圍捕148隻鄰居抓狂了。（圖／寶獅里里長林昆明提供）

高雄市環保局副局長高宗永表示，環保局依據違反廢棄物清理法第11條第1項規定，從今年3月14日到7月22日止，已經告發13件次，累積裁罰金額3萬8700元。因為所有權人居住在外縣市，現有住戶是他的親人，聯絡不易，高雄市政府將盡速取得屋主同意後，聯合相關單位依法執行後續清除作業。

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