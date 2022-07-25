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社會 社會焦點 保障人權

慎入！高雄千萬透天厝淪恐怖鼠窩　鄰居半年圍捕148隻抓狂了

▲▼高雄透天厝淪恐怖鼠窩。（圖／高雄市環保局提供）

▲高雄透天厝淪恐怖鼠窩，環保局已告發13件次，累積裁罰金額3萬8700元。（圖／高雄市環保局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市三民區寶獅里克武路有一棟「恐怖鼠窩」，因為裡頭居住的住戶不打掃環境，造成老鼠孳生，附近住戶半年來在附近已經抓到148隻老鼠，苦不堪言。高雄市衛生局表示，針對該案已告發13件次，累積裁罰金額3萬8700元，後續會儘速聯合相關單位依法執行後續清除作業。

▲▼高雄千萬透天厝淪恐怖鼠窩，半年圍捕148隻鄰居抓狂了。（圖／寶獅里里長林昆明提供）

▲▼高雄透天厝淪恐怖鼠窩，鄰居半年狂抓快148隻老鼠。（圖／寶獅里里長林昆明提供）

▲▼高雄千萬透天厝淪恐怖鼠窩，半年圍捕148隻鄰居抓狂了。（圖／寶獅里里長林昆明提供）

▲▼高雄千萬透天厝淪恐怖鼠窩，半年圍捕148隻鄰居抓狂了。（圖／寶獅里里長林昆明提供）

當地寶獅里里長林昆明指出，克武路鄰近綠園道一帶，透天厝價值逾千萬元，不過，其中一棟住戶不整理環境，造成社區附近老鼠孳生，據了解，裡頭住戶為獨居的50多歲男性。

林昆明說，之前有趁著登革熱消毒時進去看過，裡頭環境真的太惡劣，不時有不明液體流出屋外，更是一堆老鼠屎，隔壁住戶首當其衝，放了多個老鼠籠自救，光半年來，就抓到148隻老鼠。

▲▼高雄透天厝淪恐怖鼠窩。（圖／高雄市環保局提供）

▲▼高雄透天厝淪恐怖鼠窩，環保局將盡速取得屋主同意後，聯合相關單位依法執行後續清除作業。（圖／高雄市環保局提供）

▲▼高雄透天厝淪恐怖鼠窩。（圖／高雄市環保局提供）

高雄市環保局副局長高宗永表示，環保局依據違反廢棄物清理法第11條第1項規定，從今年3月14日到7月22日止，已經告發13件次，累積裁罰金額3萬8700元。因為所有權人居住在外縣市，現有住戶是他的親人，聯絡不易，高雄市政府將盡速取得屋主同意後，聯合相關單位依法執行後續清除作業。

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