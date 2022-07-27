炎夏臭轟轟無解？媽媽群獻妙招「懶得清就用它」　噴一噴快速除菌消臭

▲夏天的空氣一定要如此煩、悶、臭嗎？（示意圖／翻攝自PAKUTASO）

消費中心／綜合報導

夏天一到，許多人都很有感，通勤車上常飄著來自不同人身上的衣物汗味；豔陽天下好不容易到家的機車族身上沾滿廢氣味，安全帽一脫累積的油汗臭味飄來；加上被雨後大雷雨轟炸過的鞋子，悶濕臭味竄進玄關和屋裡。想先沖個澡放鬆一下，一開浴室門一股悶悶的水管味迎面撲來，成為抑鬱指數爆棚的最後一根稻草，夏天的空氣一定要如此煩、悶、臭嗎？

▲不方便天天洗又懶得清沒關係，媽媽群裡都推日本風倍清。（圖／資料照，下同）

衣服臭了要天天洗容易，但說到安全帽、外出包包、鞋子，甚至是家裡的沙發、地毯這些無法常常洗的該如何保持清新。不方便洗、懶得清或沒空清都沒關係，媽媽群裡許多討論串都熱推日本風倍清，「要說當媽媽的日子學會了什麼，應該就是挖寶各種能解放雙手的聰明清潔好物！」風倍清的織物除菌消臭噴霧操作超簡單，只要是布製品都能用，噴一噴就能99.9%除菌和消臭，就好像洗過一樣清新。它能分解並去除躲在織物纖維裡的臭味和細菌，還能達到24小時抗菌。

▲風倍清操作超簡單，難洗織物噴一噴就能消臭又除菌。

網友一致好評「很難處理的臭味，噴一噴真的感覺味道根除。」也有媽媽分享「寶寶穿過的尿布在夏天味道特別容易變重，還無法馬上倒垃圾時，在尿布上噴兩下，也是能夠減緩異味的小妙招」。風倍清使用玉米由來的消臭成分，可以放心噴在家中任何難以清洗或懶得清洗的織物上，窗簾、床墊、地毯、沙發、抱枕，網友說「噴完臭味真的會不見而且有種不經意、很舒服的感覺」，讓不管是繁忙的家庭主婦還是下班已無暇打掃的上班族們，都有了一個去味除菌的得力幫手。

▲適合家中任何難以清洗或懶得清洗的織物，窗簾、床墊、地毯、沙發、抱枕都可以使用。

說到環境清新的課題，很多人一定也會有廁所異味的困擾，好像再怎麼勤刷馬桶，還是有隱隱的尿味、有時是霉味、有時好像是水管飄出的溝味。其實是因為這些味道已經附著在地板、牆面甚至是毛巾上面，刷洗馬桶就無法輕易去除。

▲風倍清浴廁用抗菌消臭防臭劑，也是廣受好評，輕鬆維持浴廁清新45天。

風倍清還有浴廁用抗菌消臭防臭劑，日本革新的滲透防護技術，把抗菌防臭因子，像一個小風扇般散佈在浴廁空間中捕捉異味分子、分解異味並覆蓋在會吸附臭味細菌的表面上，24小時抗菌+防臭。除了真正的解決問題外，用法也超簡單，風倍清浴廁用只需一壓就啟動，放置在高於馬桶的位置，就自動為浴室開始45天的抗菌、除臭、清新的工作了。

▲風倍清浴廁用只需要簡單一壓就啟動，放置在高於馬桶的位置。

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日本銷售No.1：此資料由Intage提供，根據日本2017.01至2022.04零售市場銷售額資料，Febreze風倍清品牌在日本空氣清新類別市場市佔率最高。

99.9%除菌：針對特定測試菌種，實驗數據來自日本實驗室。適用於高效除菌、綠茶清香、無香酒精+香型。

24小時抗菌：針對特定測試菌群。實驗數據來自日本實驗室。

優惠活動及時間以各通路公告為準。