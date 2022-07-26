中山大學旁疑「發現史前遺址」！挖出1000年前碎陶　文化局回應

▲高雄中山大學仁武校區動工，工地周遭疑發現有史前遺址。（圖／翻攝自楊吉壽臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄中山大學仁武校區19日動工，不過近日森林城市協會理事楊吉壽在工地附近發現疑似古代部落遺址，找到不少400至1000年前的甕、手環、飾物等碎陶片，呼籲市府暫緩施工。對此，高雄文化局表示，以前曾委託考古學者調查，經過文獻檢索及地表調查後，判斷場址無史前人類或歷史時期文化遺留存在。

楊吉壽指出，他在中山大學仁武校區附近調查時，無意間發現許多400至1000年前的甕、手環、飾物等碎陶片，而且分布範圍相當廣，推估現場可能有平埔族部落遺址，他追溯圖鑑比對認為可能與蔦松文化有關，呼籲高雄文化局應介入調查，請專家鑑定遺址，更建議暫緩施工，避免文物遭到破壞。

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▲楊吉壽在中山大學仁武校區附近發現許多400至1000年前的甕、手環、飾物等碎陶片。（圖／翻攝自楊吉壽臉書）

對此，高雄文化局回應，開發單位在環評階段時，就已委託考古學者調查，雖有發現些許史前陶片，不過零碎且數量不多，加上場址已過現代開發，曾經從他處移來外地土壤，陶片很可能是二次堆積而來，加上學者檢索文獻及實地調查後，判斷場址無史前人類或歷史時期文化遺留存在。

不過文化局為求謹慎，也要求開發單位應依文化資產保存法規定，若後續的土地開發期間有發現古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群價值之建造物、疑似遺址或具古物價值者，須依文資法第33、57、77條規定，立刻告知業主或停止工程及開發行為，並通報相關單位。

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