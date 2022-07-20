狠撈144萬！中山大學員工鑽漏洞　偷走1400多張生日禮券9折賣

▲國立中山大學。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

「這裡有批禮券好便宜！」國立中山大學一名楊姓人事室組員，在2019年接手採購生日禮券業務之便，竟分多次偷走1448張面額1000元的家樂福禮券，以9折的現金價在網路兜售，後來更直接偽造900張的禮券放回，直到校方人員發現短少，報警處理，檢方今（20）日偵結，依貪污、偽造有價證券罪嫌將他提起公訴。

檢方指出，楊姓男子（36歲）是2019年12月到中山大學人事室任職後，負責學校生日禮券的請購、開標、議價、保管等工作，他發現學校並沒有針對禮券的編號、數量造冊管理，讓他有可趁之機。

楊男從2020年6月起，就陸續從學校保險箱分次拿走230、234、84、900張不等，面額1000元的家樂福禮券，然後在網路上，以9折的現金價轉賣，因為價格便宜，所以相當搶手。

2020年11月間，楊男更直接偽造900張的家樂福禮券，放回學校保險箱，但因為舉動怪異，被學校人員發現，後來清點後，才發現禮券短少，甚至到楊男家找回還沒賣掉的84張禮券，而且還有不知情的學校員工，拿著偽造的禮券到家樂福消費，才發現禮券是假的，校方也報警處理。

檢、警調查時，楊男辯稱沒有偽造禮券，是他發現禮券短少，才跑去家樂福買禮券補回去，也沒有在網路上賣禮券，但楊的父母卻證稱，兒子是欠款、投資、簽賭等原因，才擅自拿學校的禮券變賣，檢方在今（20）日偵結，認定楊男不法所得144萬8000元，依貪污、偽造有價證券等罪將楊男提起公訴。