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【廣編】打造玩家潮流新選擇！喝奇動能量飲奪Free Fire百萬虛寶

▲▼奇動能量飲,機能性飲料,電玩玩家,奇動戰士組合包。（圖／奇動能量飲提供）

▲「CHiiiiiiiii 奇動能量飲ＸFree Fire」首次推出獨家限定百萬虛寶瓶瓶送活動，最高可開出從未在台曝光的活動專屬虛寶「奇動戰士組合包」。

圖、文／奇動能量飲提供

看準年輕機能性飲料市場趨勢，「CHiiiiiiiii 奇動能量飲ＸFree Fire」首次推出獨家限定百萬虛寶瓶瓶送活動，活動期間於全通路購買奇動能量飲任一口味即可獲得遊戲虛寶序號，虛寶總價值超過百萬，最高可開出從未在台曝光的活動專屬虛寶「奇動戰士組合包」，玩家們已開始躍躍欲試，9月前都不能錯過超多好康！

奇動能量飲還一次推出兩種全新口味，結合牛磺酸、咖啡因、維生素 B 群、D-核糖，給消費者滿滿元氣補充精神力，藍色罐益氣加強配方添加人蔘萃取液，補充提神續航力；黃色罐超能晶亮配方則添加小分子葉黃素，保持有神不斷電，活力 Level up。

消費者只要在限定活動期間於7-11、全家等指定通路購買奇動能量飲，就有雙重好禮拿，第一重Free Fire各式超值虛寶直接換，有機會開出通路限定奇動戰士虛寶；第二重還可憑發票登錄加碼活動，有機會將Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 無線耳罩電競耳機、iPhone 13 Pro Max（128g）抱回家。

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關鍵字：

奇動能量飲機能性飲料電玩玩家奇動戰士組合包

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