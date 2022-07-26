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帶男伴也沒用！「火辣雙十妹」遭抓揉E級雪乳　攝影師手法曝

▲▼琦琦。（圖／琦琦授權提供）

▲琦琦外型美豔，拍照走歐美風。（圖／琦琦授權提供）

記者陳雕文／新北報導

之前在雙十國慶拍出一系列超性感美照，被網友譽為「火辣雙十妹」的JKF女郎「琦琦」，本月10日在新北市板橋某飯店的浴室內拍攝全裸藝術照時，攝影師疑似情不自禁，竟趁機伸手抓揉琦琦的E乳，還持續朝下體亂摸，琦琦簡直嚇壞，急忙起身全裸衝出浴室尋求協助。

▲▼琦琦。（圖／琦琦授權提供）

▲琦琦又被稱為「火辣雙十妹」。（圖／琦琦授權提供）

身高176公分，擁有逆天長腿以及E級美乳的琦琦，還是四分之一的台美混血兒。她表示，一名方姓攝影師在今年3月以文字私訊，說要邀約外拍，原本雙方都還在討論細節時，對方突然說，「嗯嗯！那請問我如果（性）衝動了，可以在旁邊自己來嗎？」令琦琦當場傻眼，因此回絕了方男的邀約。

到了7月，方男又再次邀約，琦琦表示若要拍攝，她要帶一位男性友人陪同，否則免談，最後方男妥協，雙方約在本月10日在板橋某飯店拍攝，但還是出狀況…

▲▼琦琦。（圖／琦琦授權提供）

▲琦琦身高176公分，還擁有E級美乳，身材超火辣。（圖／琦琦授權提供）

琦琦表示，「起初友人在旁看著，過程還算正常，後來方男要拍『全裸藝術照』，因此當時我在全裸的狀態下被拉進浴室的浴缸拍照，他把拉門關上隔開了我的朋友，接著把水龍頭打開製造噪音，防止對話被聽到。後來方男突然伸手摸我的胸，我嚇一跳叫了一聲，他還問我的胸部是真的假的，接著又拍私密處特寫，手還往下準備摸私密處，我趕緊站起來往外衝」。

▲▼琦琦。（圖／琦琦授權提供）

▲琦琦表示，自己在外拍時遭遇「攝淫師」。（圖／琦琦授權提供）

琦琦表示，對於方男的行徑深感噁心，且沒想到已經帶朋友去了還是發生這種事，因此把自身經歷寫成文章PO在社群，結果方男看到貼文又私訊，但他否認犯行還說貼文已經影響到他的家庭與工作，請求撤文並提議用現金賠償私了。

琦琦認為，既然都提到要用錢解決，等於方男間接承認犯錯了，後來在多方建議下，琦琦於12日到派出所提告性騷擾。海山警分局表示，涉嫌人為方男，已函發通知書請其盡速到案說明。方男則向警方表示，會在時限前至派出所，全案警方朝違反性騷擾防治法偵辦。

▼琦琦決定跳出來並具名表示，自己遭受性騷擾，希望可以避免再有其他人受害。（圖／琦琦授權提供）

▲▼琦琦。（圖／琦琦授權提供）

▲▼琦琦。（圖／琦琦授權提供）

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