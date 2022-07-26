狂蹭iPhone 14 Pro Max　陸牌百事樂搶推「Phone X14 Pro Max」

▲百事樂發行「Phone X14 Pro Max」。（圖／翻攝自微博）



記者崔子柔／綜合報導

蘋果（Apple Inc.）即將發行iPhone 14 系列手機，不過大陸平價智慧手機品牌百事樂 LeBest 搶先推出「Phone X14 Pro Max」，設計和功能模仿了iPhone和小米手機，售價則是人民幣999元（約台幣4400元）。

百事樂「Phone X14 Pro Max」正面螢幕左上角挖孔內置前鏡頭，後置也採用三鏡頭，設計和排列都和iPhone 13 Pro 系列相當類似，在鏡頭旁還有一塊顯示面板，則是效仿小米11 Ultra系列，可支援來電顯示及訊息通知。

▲▼百事樂「Phone X14 Pro Max」。（圖／翻攝自微博）



「Phone X14 Pro Max」採用亮面不銹鋼邊框、霧面磨砂玻璃背蓋，有石墨灰、白色、寶石藍三色，顏色選項也和iPhone 13 Pro雷同，價格則是999元人民幣。

發佈消息曝光後，也在微博上引起討論，快科技將此機型評為「終級縫合怪」，「讓你一時間分不清這款手機究竟是誰」，科技商說則苦笑表示，「這個設計是不是很奇葩，不過也有種熟悉的感覺」，科技狗蛋更直言，「這玩意兒直接把iPhone 13 Pro Max和小米11 Ultra合體了，還是山寨廠商腦洞大」。