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油性魚7大QA　曝「1種營養」好處多！

▲▼ 。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲魚類的營養價值非常高，對人體幫助很大。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者李鎮宇／整理報導

許多民眾害怕魚多刺或腥味，所以還是喜歡吃雞或豬，不過最好還是適時補充魚肉。科學節目主持人莫斯利醫師（Dr.Michael Mosley）在BBC的Podcast頻道《Just One Thing》中提到油性魚富含健康脂肪，對人體健康非常重要。《ETtoday新聞雲》記者整理出7大QA，讓大家了解吃油性魚的好處。

Q1：吃油性魚的益處有哪些？

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A1：油性魚富有健康脂肪，其中「歐米伽-3脂肪酸」（也稱ω-3脂肪酸，Omega-3），是人類身體不擅生成的脂肪酸，但對健康卻十分重要。ω-3脂肪酸又可分成DHA和EPA，DHA是二十二碳六烯酸（Docosahexaenoic Acid）可以加強反應力與延長專注力，也是孕婦不可或缺的營養；EPA是二十碳五烯酸（Eicosapentaenoic Acid）則能夠促進新陳代謝、調節生理機能、維持良好心情，適合所有人攝取，為健康加分。

Q2：歷史上有沒有吃油性魚有益健康的案例？

A2：最早的發現是在1970年代的格陵蘭島，當地的因紐特人（Inuit）以海豹和魚為主食，他們幾乎沒有吃蔬菜，脂肪的攝取也非常高，發生心臟病的機率卻很低。

Q3：ω-3脂肪酸對心臟有何好處？

A3：有數千項有關油性魚的研究，著重於ω-3脂肪酸對心血管的影響，其中針對幾十萬名英國民眾的調查發現，攝入ω-3脂肪酸的多寡，和心臟病的降低與中風死亡率有關。經證明它能降低血脂峰值、穩定血管內斑塊、調節血液黏稠度。此外，ω-3脂肪酸更具有消炎作用，降低慢性炎症的發生，對心臟與血管極為重要。

Q4：究竟吃魚對大腦有沒有幫助？

A4：總說吃魚會變聰明，究竟是真的還是假的？研究指出，相較於幾乎不吃魚的人，多吃魚可降低發生神經退行性疾病的機率，大腦體積與腦容量也會比較大，對於集中注意力、提升記憶力與認知學習很重要。

那腦的健康狀況要怎麼判斷？可以從走路的速度來衡量，其實走路並非很單純的行為，它是複雜且需腦容量的。根據實驗發現，服用ω-3脂肪酸的老年女性，除了走路速度比一開始快，在語言記憶力和反應力皆有改善。

▲▼ 。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲油性魚內含人體無法製造的ω-3脂肪酸。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

Q5：食用油性魚還有哪些好處？

A5：當攝入ω-3脂肪酸時，它們會被細胞膜整合吸收，從而改善它們的功能。另外，ω-3脂肪酸也與製造新的腦細胞有關，還參與基因的調節。它對細胞功能有深遠影響，並可能補充細胞膜。

Q6：哪些魚是油性魚呢？

A6

1.鮭魚

2.鯖魚

3.鳳尾魚

4.沙丁魚

5.鯡魚

至於該如何保存油性魚，才不會破壞ω-3脂肪酸？盡量少讓ω-3脂肪酸受熱、氧化或是見光越好，冷凍是很好的一種方式。

Q7：ω-3脂肪酸還能從哪些食物攝取？

A7：其實，魚類本身並不會製造ω-3脂肪酸，而是從海藻中攝取而來，因此食用海藻類，或是魚油補充劑，也能補充到ω-3脂肪酸。此外，下列食物也可以多多攝取：

1.種子類：像是芝麻籽、南瓜籽、向日葵籽，不僅有ω-3脂肪酸，還富含鋅和鐵。

2.花椰菜：非常適合大眾的選擇，一餐含有200毫克的ω-3脂肪酸。

3.豆腐：100克的豆腐，就含有高達400毫克的ω-3脂肪酸，而以超市常見的盒裝板豆腐來說，一盒就有400克，且蛋白質和鈣也很豐富。

4.黃豆：有助於孕婦腹中胎兒生長。

5.乳製品牛奶：乳製品像是優格，有利大腦發育。

6.核桃：能增加專注力與提升記性，也可以減少飢餓感。

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