暑假諜影！鼓勵民眾舉報學生野遊　奇葩禁令「最高賞1千」

▲防止學生溺水，四斤宜賓政府鼓勵大人舉報學生野遊 。（圖／翻攝 宜賓教育體育）

記者任以芳／綜合報導

大陸正值暑假期間，各地出現學生私下遊玩發生意外事件。四川宜賓市教育和體育局昨23日發布公告稱，針對學生私自或擅自結伴到「戶外野遊」，鼓勵所有宜賓市居民匿名舉報，只要證據確實，最多獲得200元人民幣以上獎勵（換算台幣近1千）。被抓到野遊的中小學生，一律取消當年評優選先資格，甚至影響當年度成績考核。

綜合陸媒報指出，四川宜賓市教育和體育局「預防學生溺水隨手拍」獎勵公告稱，為了預防、遏製學生溺水事件發生。根據《國務院安委會安全生產十五條措施的實施意見（試行）》和《四川省安全生產預警獎勵辦法》相關規定，經研究，決定從即日起，對預防學生溺水實行有獎預警。

▲嚴防中小學生偷潛水出意外，舉報者最多獎金1千台幣。（圖／取自免費圖庫pixabay）

該公告稱預警範圍，學生私自或擅自（無家長或其他監護人陪護）結伴到江河、湖泊、水庫、山塘、積水坑等野外危險水域，戲水、遊泳、劃竹排、釣魚、捉魚等。

預警方式，所有民眾發現上述預警範圍行為，請立即進行勸阻制止。聯繫內容，時間、地點、學校、班級、學生姓名、家長姓名，並附圖片，至少3張，在危險水域戲水、遊泳、劃竹排、釣魚、捉魚等1張，勸阻學生上岸後1張，離開河岸1張）或者完整視頻。

報告內容要保證其真實性，需提供能辨認學生身份的原始圖片或視頻。拍攝設備不限，相機、手機均可。獎勵辦法，給制止人100元（單位：人民幣，同下）獎勵，抓到涉及3名及以上中小學生最高予200元獎勵。

該公告也提醒舉報民眾必須嚴格保密，不得故意洩露個資，也不能「造假」嫁禍捏造事實，否則一率報警，依法依規追究責任。

公告還表示，只要被舉報中小學生確實違反校規，一律取消當年評優選先資格，並視情況納入中小學生綜合素質評價檔案。