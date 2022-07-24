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小鎮有話說！單車慢遊成功鎮　聽達人說說人與事

▲▼東管處「成功海洋環境教室重啟儀式」活動。（圖／東管處提供，下同）

東管處「成功海洋環境教室重啟儀式」活動。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

東部海岸國家風景區管理處於22日下午3時辦理「成功海洋環境教室重啟儀式」活動，讓大家一起來成功重新認識海環教室，同時也邀集了成功鎮上優質的觀光圈業者合作「成功人·事集」活動，希望透過「成功人‧事集」地方旅遊品牌及相關遊程感受成功小鎮獨特魅力。

▲▼東管處「成功海洋環境教室重啟儀式」活動。（圖／東管處提供，下同）

東管處所轄管之成功海洋環境教室位在成功新港漁港的遊艇碼頭，因成功鏢旗魚獨特的漁業模式以及豐富的鯨豚與海洋生物，海環教室一直擔任著環境教育及導覽解說的重要角色。

▲▼東管處「成功海洋環境教室重啟儀式」活動。（圖／東管處提供，下同）

透過在地達人導覧解說成功鏢旗魚獨特的漁業模式以及豐富的鯨豚與海洋生物。

東管處為營造更優質的台11線中段旅遊與自行車服務場域，於2021年透過「觀光前瞻建設計畫-國際魅力景區」改造計劃，針對海環教室建築外觀美化及停車場、戶外廣場進行通用化機能改善提昇工程，同時為推動東海岸觀光圈與「馬到成功」自行車旅遊路線，更規劃引進電輔車租賃與書店複合式服務進駐。

▲▼東管處「成功海洋環境教室重啟儀式」活動。（圖／東管處提供，下同）

機能提昇後的成功海洋環境教室，除原先「晉領號」的賞鯨業者外，更引進「TR9成功海洋租車站」及「成功旅遊書店」二家業者進駐經營。租車站除電輔車、亦提供汽機車甲租乙還租賃服務；而成功旅遊書店則朝向複合經營，除旅行社地接服務及在地導覽解說外，還有特色飲品、在地旅遊書籍及伴手禮販售；另外海環教室除原有環境教育及導覽解說服務，今年更推出「夜探三仙台」活動，帶領遊客體驗三仙台夜間生態及星空之美，認識島上陸蟹、寄居蟹、甚或海蛇等豐富物種，讓遊客有趟難忘別具特色的生態遊程。

▲▼東管處「成功海洋環境教室重啟儀式」活動。（圖／東管處提供，下同）

品嚐小鎮特色風味小吃。

成功鎮擁有豐富的人文素養及歷史意涵，近年在觀光圈的建構運作下，建立「成功人‧事」地方旅遊品牌，加上返鄉青年及移居人士回流創業，期待在大家的齊心合作下，共同為小鎮觀光創造新榮景，達到共好之目標。

成功鎮不僅是「2019年經典小鎮」，更是「自行車小鎮」首選，歡迎遊客騎乘電輔車輕鬆漫遊成功小鎮，由在地旅遊達人帶領走進成功的過往今古，並讓太平洋的風引領著邁向最chill的成功之道，一起來當「成功人」。

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