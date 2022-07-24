台中男七期頂級商辦遭擄！被灌辣椒水、刀砍手丟包醫院　3嫌下場曝

▲台中男子遭擄走凌虐，三嫌下場出爐。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／台中報導

台中袁姓男子到七期某頂級商辦參加友人聚會，卻在過程中與陳姓男子發生糾紛，沒想到他竟撂來楊姓、羅姓友人將陳男擄走，還以外套套頭帶往汽車旅館凌虐。過程中，3人輪流對陳男拳打腳踢，還拿電擊棒電擊、逼喝辣椒水，甚至持藍波刀砍手，事後更將人丟包醫院落跑。3人事後被依法提起公訴，法官審理後依妨害自由罪嫌判處4至5個月徒刑。

根據判決，袁男2020年12月22日到七期某商辦的21樓參加友人聚會，過程中因細故與陳男發生糾紛，竟夥同楊、羅2人想給陳男教訓。3人當時先將陳男上銬，袁男則持鋁棒、電擊棒攻擊陳男。

不僅如此，3人還以外套套頭將陳男押上車，載往汽車旅館凌虐，期間3人輪流對陳男拳打腳踢，還逼陳男喝辣椒水，甚至拿藍波刀砍手，造成陳男受有左側鷹嘴突開放性骨折及頭皮、左臂、右小腿撕裂傷等，最後將陳男丟包醫院落跑。

案經陳男報警，警方循線將袁、楊、羅3人逮捕到案，而3人對於犯行均坦承不諱，但事後因陳男就傷害部分與3人達成和解，檢方事後僅依妨害自由罪將3人提起公訴。

法院審理時，3人均坦承犯行，法官最終依妨害自由罪判袁男5個月徒刑，緩刑2年，應向公庫支付11萬元；楊、羅部分，則均判4個月徒刑，3人均得易科罰金。全案可上訴。