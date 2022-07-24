友邦9億打造大聯盟認證球場！　網反觀新竹砸12億：沒比較沒傷害

▲相較之下，尼加拉瓜馬丁尼茲棒球場僅花9億元，就能蓋出大聯盟認證的頂級棒球場。（圖／翻攝臉書粉專「不禮貌鄉民團」）

記者張靖榕／綜合報導

新竹棒球場大手筆耗資12億元、經過3年重建後，22日風光重啟，卻被發現球場處處有瑕疵、設計不良等問題，主責重建案的前市長林智堅因此被連帶砲轟。更有臉書粉專比較友邦尼加拉瓜，當地政府利用台灣資助的9億元就能蓋出連美國職棒大聯盟都認證的頂級球場，再反觀新竹棒球場，「沒有比較沒有傷害」。

臉書粉專「不禮貌鄉民團」PO出尼加拉瓜的馬丁尼茲棒球場，落成便成為美國職棒大聯盟「MLB」認證的頂級球場，但反觀台灣，22日風光啟用的新竹棒球場，是新竹市政府在林智堅任內追加預算，總共花費12億元重金打造的，卻造出一個處處是問題的球場。





▲▼新竹球場設計不良，啟用後頻出問題。（上圖／記者黃克翔攝／下圖／翻攝爆料公社二社）

排水溝設計不良、外野碎石太多、紅土大小顆、觀眾席第一天就破洞、座位沒椅背，文章羅列新竹棒球場被人揪出的問題一籮筐，就連投手丘黏土比例也抓不好，甚至傳出味全龍球星林智勝為了閃排水溝在休息室摔傷，「吐槽點多到慘不忍睹」。

新竹市政府團隊平常掛在嘴邊的「新竹是家鄉」，如今成為無比諷刺的一句口號，文內痛批市政團隊光鮮亮麗的話說盡，「但除了風光剪綵，一堆問題根本沒解決，難道拿出跟高額預算相符的場地給選手們安心比賽，是很過分的要求？」