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與員工衝突、軟體麻煩不斷！福斯人事地震　保時捷執行長接任CEO

▲▼福斯汽車集團（Volkswagen）執行長迪斯（Herbert Diess）。（圖／路透）

▲福斯汽車集團（Volkswagen）執行長迪斯（Herbert Diess）。（圖／路透）

中央社

德國汽車龍頭福斯汽車集團（Volkswagen）今天無預警宣布，在公司懷抱雄心企圖轉型走向發展電動車之際，任職4年的執行長迪斯（Herbert Diess）將在幾週內退位。

福斯汽車透過聲明表示，迪斯將於9月1日在「經雙方同意下」離開這家世界第2大汽車製造商高層職位。

即將下台的迪斯先前數月曾處境艱困，不僅與員工代表發生衝突，公司軟體部門也麻煩不斷。

換將消息曝光之際，福斯汽車正計劃要在2025年前擺脫內燃機，成為全球最大電動車製造商，而這正是迪斯本人大力推動的目標。

福斯汽車監事會主席波契（Hans Dieter Poetsch）說，迪斯曾在集團轉型過程中「扮演重要角色」，帶領公司度過「波濤洶湧」，並「實施全新的戰略」。

▲▼保時捷（Porsche）現任執行長布魯莫（Oliver Blume）。（圖／路透）

▲保時捷（Porsche）現任執行長布魯莫（Oliver Blume）。（圖／路透）

迪斯的職缺將由跑車保時捷（Porsche）現任執行長布魯莫（Oliver Blume）接掌，保時捷是福斯汽車集團12個品牌之一，集團旗下還包括斯柯達（Skoda）和奧迪（Audi）等汽車品牌。

福斯汽車集團監事會今天在會議中做出這項人事變動決定。

迪斯今天透過聲明表示：「團隊精神、公平和熱情是成功的要素。」

布魯莫將續任保時捷執行長。保時捷正計劃最快今年將股票上市。

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