好市多特價「背後套路」被揪出　會員驚喊：降價反而會怕

▲好市多擁有不少忠實顧客。（圖／記者劉維榛攝）



記者崔子柔／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）深受國人喜愛，也常推出特價活動回饋會員，不過有消費者觀察發現，每當好市多特價過後就會漲價，下次的特價就變成漲價前的原價，引起不少網友共鳴。

「好市多特價過後市漲價的時機嗎？」原PO昨（22）日在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」發文表示，他觀察一段時間發現，不管是食物還是日用品，只要在特價過後就會調漲價格，「然後以後的特價，就是漲價前的原價」。

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▲網友發文。（圖／翻攝自Facebook／COSTCO 好市多 消費經驗分享區）



原PO以他購入舒潔三層衛生紙的價格來舉例，好市多7月18日至28日每串原價399元，特價334元，讓他擔心，「雖然越來越多東西應該都會開始漲，但這樣反而讓我看到特價會怕怕的了啦」。

文章曝光後，引起不少消費者共鳴，紛紛留言表示，「漲價還是要買啊～日常用品」、「你這樣一說好像是欸！我們家之前特價時會買舒潔，但現在漲起來後再特價其實沒比較划算啦」、「有感覺，特價結束後通常就是漲價開始」、「您不已經說出答案了嗎」、「舒潔有特價喔...漲價後就不會特別買了」。