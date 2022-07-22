俄烏「簽署協議」恢復黑海糧食出口　預期部分地區停火

▲俄烏在聯合國與土耳其的斡旋之下，允許恢復烏克蘭的黑海糧食出口。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭與俄羅斯22日簽署了一項由聯合國所支持的協議，以恢復烏克蘭在黑海的穀物出口，屆時將會允許部分地區停火，以及烏克蘭船隻在接受引導的情況下通過雷區。

這項協議在土耳其的伊斯坦堡簽署，並由土耳其政府斡旋，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）與聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）和土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）出席了會議。

根據CNBC報導，數百萬噸小麥被困在這個飽受戰爭蹂躪的國家。由於衝突，烏克蘭港口城市敖德薩的糧食出口商無法出口貨物，加劇了全球商品短缺並推高了食品價格。

烏克蘭是世界上最大的小麥出口國之一，俄羅斯軍隊一直封鎖黑海，烏克蘭主要港口的糧倉就位於黑海。

該協議對全球糧食供應意義重大，但也是自莫斯科於2月24日發起無端攻擊以來雙方之間的第一項重大協議。

雖然目前尚不清楚該協議的細節，但預計將允許烏克蘭船隻在接受引導的狀況下通過雷區，以及允許局部停火，因此俄羅斯不會發動攻擊。預計土耳其官員還將檢查這些貨物，以排除任何武器走私。

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