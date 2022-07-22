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社會 社會焦點 保障人權

快訊／桃機附近驚見「無人機升空」暫停起降　17航班1097人受影響

記者沈繼昌、鄒鎮宇／桃園報導

桃園機場22日4時31分接獲民眾通報，坑口彩繪村發現疑似有無人機活動，機場公司立即通知塔台暫停起降。本次事件造成機場暫停起降共34分鐘，受影響航班17架次，旅客依航班運量預報表計1097人。

桃機表示，獲報後航務單位立即通知航警局勤指中心及值班同仁前往現場查看，確實有遙控無人機事件。

▲▼快訊／桃機驚見「無人機升空」暫停起降　17航班1097人受影響。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃機附近有無人機升空，因此塔台通知緊急暫停起降。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據悉，桃機附近發現無人機，導致許多航班停止起降，二航看板有顯示兩班延誤，導致部分接機民眾，只能在二航入境大廳等候。部分被延誤的班機轉降松山或高雄，如國泰CX472香港轉降高雄、BR266金邊轉降松山。

▲▼快訊／桃機驚見「無人機升空」暫停起降　17航班1097人受影響。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼旅客表示，飛機先到松山降落才再飛回桃園，全程都沒有說明原因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼快訊／桃機驚見「無人機升空」暫停起降　17航班1097人受影響。（圖／記者沈繼昌翻攝）

有下機的旅客表示，機上只廣播跑道封閉、關閉而改飛松山，到松山停下來後也沒讓旅客下機，隔了一段時間才再說要飛回桃園，但等了20分鐘都無人解釋，最後才起飛回桃園降落，本預計下午5點到，直到晚上7點多才到桃園機場，「在等待時都沒有訊息，其實有點慌張」。

機場公司提醒，依據民用航空法第99條之13第1項暨同法第118條之1第1款規定，未經交通部民用航空局同意於劃定公告之機場四周一定距離範圍內從事遙控無人機飛航活動者，經查證屬實將處新台幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，請民眾遵守相關法規以避免受罰。另，民眾發現機場附近施放無人機，請撥打（03）273-2043通報。

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