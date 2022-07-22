鬼月來了！「11禁忌」千萬別觸犯　專家：做了恐厄運纏身

▲農曆7月即將到來，生活中有一些禁忌要注意。（圖／pixabay）

圖文／CTWANT

今年國曆的7月29日，就是農曆7月鬼門開的日子，在台灣這傳統習俗的「鬼月」，存在不少禁忌，但這個時間點，剛好也是暑假旅遊旺季，義凌宮神明代言人里莎師姐，透過《旺好運》網站提醒大家，這段時間出門遊玩，跟日常生活上，還是有一些禁忌多少要注意。

【住飯店留意4禁忌】

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1、不選邊間房：

大家在鬼月時出遊在住宿選擇時，不要訂看起來沒什麼人會去的旅館，更不要選邊間入住。

2、進屋前敲門按門鈴：

進入旅館前務必先敲門或按電鈴，打開房門後一定要先說一下「抱歉打擾了」，也不要馬上進入房間，可以等待個幾秒後再走進去，讓房內借住的好兄弟們可以先出來，這樣可以避免被撞上。

3、先沖馬桶水除晦氣：

入房後先幫馬桶沖水，可以將穢氣沖走。

4、鞋子不要整齊放：

很多人到了旅館會習慣將鞋子脫下，大家放在床邊的鞋子不要排列整齊，鞋頭不要對著床，也不要房門口擺上鞋，這樣可以避免好兄弟知道裡面共有幾個人，且鞋頭也不要朝向床的位置，盡量分散放開或是收到櫃子裡面，拖鞋更不要整齊放在床邊，不然容易招來靈界朋友的好奇，造成他們的鬧床，也能防止鬼壓床。

【日常生活留意11禁忌】

1、不要半夜曬衣服：

不曬衣服的主要原因是因為濕衣服容易讓游離電波黏著在上面，好兄弟們會在鬼月四處出沒，半夜曬衣服就像是設陷阱抓鬼，是一個自找麻煩的事情！

2、不要室內開傘：

傘有隔絕天和地的作用，在道法中傘也是收魂法器，七月份的白天出門在外開傘行走，容易收招靈並攀附在傘下休息，要是回家打開，那就同等於將好兄弟放回家裡。

3、不亂燒紙錢：

金紙是燒給神明的，冥紙是燒給好兄弟，如果隨意亂燒冥紙只會招來更多的好兄弟纏身。

4、不開鬼的玩笑話：

在鬼月期間不要亂說鬼字或開玩笑，這時間點要相當注意，農曆七月建議大家務必謹言慎行，不要說到「鬼」這麼敏感字外，也千萬不要亂開玩笑或是隨便亂講話，容易造成身旁的好兄弟會認為你鐵齒，要找機會捉弄你。

5、筷子不插碗上：

吃飯時千萬不要將筷子插在飯碗上，因為這樣的舉動如同香爐插香的狀況，也等同是要叫好兄弟一起來吃飯。

6、風鈴先拿下來：

家中有鈴的建議拿下來．家中或是床頭都不要掛風鈴以免招來好兄弟們的注意，導致精神狀況不佳或是錯亂的狀況。

7、不搭末班車：

七月這時間很敏感，建議不要搭末班車回家，小心好兄弟跟著回家。

8、不半夜慶生：

慶生最好不要在晚上，不然好兄弟都要來跟你同樂了，會影響陽氣磁場。

9、不吹口哨：

下午三點後千萬不可以吹口哨，因為吹口哨容易招好兄弟前來聆聽和跟隨。

10、不靠牆走：

一般認為牆壁陰涼，陰氣較重，如果靠著牆或沿著牆走或貼著休息，有可能沾染陰氣。

11、不要隨意勾肩搭背：

民間認為人身上有三把火，聚集在頭頂上、左右肩膀都各一把，能夠讓好兄弟不敢靠近。如果晚上出去夜遊或是中元普渡，隨意被別人打或拍到這3個其中一個地方，只要滅了其中一把，容易被上身。

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