萌豹！「無所事事小海豹」LINE貼圖驚喜出沒愛河灣　吸引遊客搶拍

▲「聊療漂漂河」第一位角色─「無所事事小海豹」現身高雄愛河灣。（圖／高雄市文化局提供）

記者許宥孺／高雄報導

超人氣貼圖「無所事事小海豹」現身愛河！高雄市政府與LINE貼圖合作，在愛河灣打造巨大化充氣裝置，首波由「小海豹」打頭陣，帶著一貫的慵懶、悠閒姿勢漂浮在水面，讓遊客驚呼超療癒。

市長陳其邁表示，為迎接2022臺灣文博會及台灣設計展在高雄，市府首度集結六位來自高雄「台灣IP」超人氣貼圖明星作為活動大使，讓LINE聊天室中的虛擬角色，躍上輕軌車體作為在城市裡穿梭的可愛風景，也開發成日常生活中使用的一卡通、T-shirt等商品，現在更讓他們立體化、巨大化，在愛河灣迎接後疫情時代即將到訪高雄的旅客。

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▲「無所事事小海豹」慵懶漂浮在水面，看起來「萌豹了」。（圖／記者許宥孺攝）

副市長史哲也預告，小海豹驚喜現身只是剛開始，接下來還有其他療癒貼圖角色持續來陪伴大家，這將是今年暑假最大場的療癒活動，邀請大家相糾來愛河灣感受高雄原創IP的療癒魅力。

文化局表示，回顧2013年，當時高雄市政府率先搶下荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）設計的「黃色小鴨」展出首站，在短短一個月的時間內，吸引超過300萬人次的賞鴨人潮，更創造超過10億元的觀光產值，在當時是非常轟動的城市行銷盛事，在高雄之後更相繼至桃園、基隆展出。

▲▼無所事事小海豹」現身高雄愛河灣，吸引遊客搶拍照打卡。（圖／高雄市文化局提供）

文化局指出，這次「台灣IP‧高雄原創」則是重在推廣行銷及聚焦在台灣的本土圖像創作上，台灣的原創IP非常有競爭力也相當受歡迎，這一次的聊療計畫將展現無論是平面或者到實體，藉由高雄的海洋意象與城市景觀與交通載具成為高雄原創者新的展現舞台，從虛擬到實體看見圖像創作的多元可能。

文化局說明，「聊療漂漂河」從貼圖角色變成實體化的充氣裝置，過程中無論是執行面、製作面都充滿了難度。在大型的合作案中，不僅在圖面與角色姿勢上需要多次來回討論、確認與協調；而來到現地，包含前置準備、布料裁切與場域的挑選、風向及風切評估甚至是現場的充氣與安裝等都是辛苦的挑戰，此外更需要安排潛水人員協助拉水下纜繩來定位並確保裝置物的安全。