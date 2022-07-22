王婉諭盼美國通過「台灣政策法」提案　讓台美關係再邁一大步

▲王婉諭參加AIT美國慶晚會。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

記者詹宜庭／台北報導

美國在台協會（AIT）21日舉行獨立紀念日246周年慶祝酒會，時代力量立委王婉諭獲邀出席後在臉書上發文表示，近日美國兩大黨的領袖共同於參議院提出「2022年台灣政策法（Taiwan Policy Act of 2022）」，一旦審查通過後，未來「駐美國台北經濟文化代表處」將更名為「台灣代表處」，讓台美關係再邁出一大步。

獲邀出席的王婉諭21日在臉書上發文感謝，很榮幸有機會可以參加美國在台協會（AIT）舉辦的美國獨立紀念日246年週年慶祝酒會，「自由、民主、人權、平等」是美國立國以來的根本，更是台灣與美國所共享的重要價值。因此，今天出席這場活動，不僅代表對這些基本信念的堅守，更象徵一同守護這些價值的決心。

王婉諭指出，近年來，面對專制政權的威脅，有越來越多民主陣營的夥伴站在一起，而台灣與美國之間的關係，更走向了高點。隨著邊境鬆綁，美國陸續有參、眾議員來台訪問，除了帶來好消息外，也鞏固國會中的友台力量。

針對美國兩大黨的領袖共同於參議院提出「2022年台灣政策法（Taiwan Policy Act of 2022）」，王婉諭補充，一旦審查通過，未來「駐美國台北經濟文化代表處」將更名為「台灣代表處」，讓台美關係再邁出一大步。

至於美國眾議院院長佩洛西（Nancy Pelosi）傳出將在8月訪台的消息，讓大陸氣的跳腳，但她仍期待向來對大陸態度非常強硬的佩洛西能如期來訪。她說，不論如何都象徵著台美關係未來將持續深化，而台灣也會作為美國的重要夥伴，繼續堅守自由與民主的最終底線。

王婉諭回憶自己在美國唸書時，曾於美國獨立紀念日看到家家戶戶用不同的方式慶祝，晚上可見無數絢麗的煙火，她也期許道，「希望未來的有一天，台灣也能真正的走向國家正常化，讓所有人都能為我們所堅信的價值而自豪。」

美國在台協會21日舉行獨立紀念日246周年慶祝酒會，現場冠蓋雲集，副總統賴清德晚間親自致詞，祝福美國生日快樂、國運昌隆，此外，台積電董事長創辦人張忠謀、外交部長吳釗燮、各國外交使節紛紛與會，國民黨主席朱立倫也到場致意。