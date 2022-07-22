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奮鬥10年！前輩薪水「只比新人高1萬」　他傻眼急問：該跑嗎

駝背,上班族。（圖／記者李佳蓉攝）

▲許多上班族認真工作，並希望能獲得公司賞識而加薪。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者郭卉寧／綜合報導

許多人為了加薪升官，都會努力工作，把最好的一面展現出來。不過，一名網友表示，之前得知待在公司近10年的前輩，薪水卻不到4萬，讓他相當意外，也萌生離職的念頭，因此求助眾人：「我該跑嗎？」

原PO在《Dcard》發文指出，日前在嘉義找到一份作業員性質的職缺，但到職一個月後，他才發現待在公司10年的前輩，薪水只有不到4萬元，和新人比起來更是多不到1萬，令他感到十分震驚，也開始認真思考是否該趁早離職，「該跑嗎？」

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▲▼新台幣,鈔票,千鈔,荷包（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO發現，公司前輩的薪水只比新人多不到1萬元。（示意圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，引起不少網友討論，「好扯，直接換工作吧」、「前輩就是你的前途」、「這樣可以做十年，家裡是不是有礦」、「看有沒有升遷或加薪機會，沒有可以先走了」；但也有人安撫原PO，認為不必太過擔心，「有機運，有能力不用怕，這些都沒有才要緊張吧」、「別急，先找到跳板，不然你怎麼換，薪水還是2、3萬」。

此外，還有過來人指出，「作業員本來就沒有好發展啊，賺一下過生活可以，做一輩子會被社會淘汰」、「作業員的發展性就是這樣，我大學打工時有做過賺個學費，要存錢真的不適合做太久」、「剛出社會待過類似的公司，老師傅做10年，底薪3萬4千，年終獎金只有1個月，平時沒有獎金，我知道後就打算離職了」。

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