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大陸 大陸焦點 特派現場

29歲癌末妻遭尪虐待詐捐！「全身長蛆」啃出血洞　淚求：讓我死吧

▲▼貴州六盤水一女子患癌病情惡化。（圖／翻攝自微博）

▲貴州六盤水一女子患癌病情惡化。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸多名網友近日爆料，貴州六盤水一名叫「小敏來了」的網友，疑似被夫家虐待。據悉，29歲的小敏生下4胎後患癌，沒錢治病，瘦得皮包骨，身體甚至被蛆吃出洞。網傳影片顯示，小敏身上潰爛出拳頭大的血洞，還爬滿了超多蛆。影片顯示，丈夫打著「照顧患癌妻子」的旗號賺錢，虐待她。

大陸微博網友曝光，「貴州六盤水一女子小敏，29歲，已生育3女1子，為拼兒子，拼出兒子後罹患癌症，婆家不給錢看病，並把她攆出門。小敏只能租房，直播抗癌生活。」

隨後，她老公發現小敏直播能賺錢，於是就把小敏「接回去」，時不時拍個影片秀辛苦賣慘，說自己照顧妻子多辛苦，騙取打賞，甚至在網友報警後仍然直播賣慘。

小敏原本想去上海治病，但丈夫不想出錢，只能在被逼拍影片時淚訴「你這是逼我去死」。影片中，小敏身上早已經潰爛出拳頭大的血洞，裡面滿是密密麻麻的蛆。網友怒斥，「褥瘡不是一兩天，是很久，至少兩三個月沒翻身，潰爛很久生蛆。有人說，那麼大的洞，是蛆吃出來的。」

▲▼貴州六盤水一女子患癌病情惡化。（圖／翻攝自微博）

▲她身體被蛆吃出洞。（圖／翻攝自微博）

見此慘況，網友幫忙報警。當救護車去的時候，小敏絕望表示，「叫我死吧。」

該事件被曝光後，迅速衝上微博熱搜。網友氣憤呼籲，「小說都沒這麼慘啊」、「那個男的怎麼處理？？？」、「希望嚴查其丈夫一家的所作所為！」、「我記得說她是甲狀腺癌，這可以說是預後最好的一種癌症了，拖＋照顧不當導致這樣真的很讓人痛心」、「把最後的價值榨乾，卻連讓對方稍稍好過些都不肯」、「就是想拖死她吧，好好照顧，做手術是可以恢復的」。

7月22日，六盤水水城區政府發布情況通報稱，近日，網傳「貴州六盤水一女子患癌病情惡化」一事引發網友關注和社會關切，「對此，我們高度關注，迅速組織有關部門開展情況核實並積極組織醫療救治。」

▲▼貴州六盤水一女子患癌病情惡化。（圖／翻攝自微博）

▲她被丈夫逼著直播。（圖／翻攝自微博）

經核實，網傳影片中女子為六盤水市水城區蟠龍鎮發貢村村民錢文敏，目前在六盤水市人民醫院治療，經醫學檢查診斷，顯示為甲狀腺惡性腫瘤伴肝臟、脾臟、胰腺多部位淋巴結及骨轉移癌，腰部、臀部、骶尾部壓瘡IV期，腫瘤相關性貧血（重度）。

目前，已組織醫療專家對其進行全面救治，婦聯、醫保、民政等部門已採取相關幫扶措施。相關部門正就網友關注的其他問題進行全面調查核實。

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