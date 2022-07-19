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社會 社會焦點 保障人權

天母惡雇主上銬畫面曝！住豪宅開海神　遭虐看護：要看到被判刑

記者黃宥寧／台北報導

37歲印尼籍小麗（化名）聽朋友介紹，私自到北市天母李姓雇主家工作。豈料，慘遭軟禁14個月，期間被逼吃狗屎、毆打，上月負傷逃出後，同鄉友人看不慣上網爆料，全案因此曝光。士林地檢署18日指揮警分局、移民署搜索，拘提李男、楊女，複訊後依違反人口販運罪諭令10萬、15萬交保。據悉，凌虐夫妻不僅有錢，開多家美甲店，出入更以「海神」瑪莎拉蒂代步。

據了解，該對夫妻住的豪宅，為酒店式公寓管理，坪數最小為30坪，最大150坪，若以租的方式，月租以36萬起，相當高檔，他們出入更以「海神」名車代步，不僅如此，夫妻倆在北市多處都有出資開美甲店，連鄰居只要聽到他們名字都會「翻白眼」，可見平時作風不甚討喜，與鄰居也相處不睦。

該對年約40歲夫妻，在上月17日新聞爆發後，經警方多次通知，但夫妻倆卻置之不理，昨（18日）才由檢察官指揮偵辦士林警分局、移民署專勤隊進行搜索。

▲▼ 天母狠雇主 。（圖／民眾提供）

▲印尼籍女看護遭北市天母狠雇主軟禁，期間更被逼吃狗屎 。（圖／民眾提供）

搜索時，2人全程不願配合，甚至將檢警擋在住家大門外，僵持1個多小時才開門，並始終保持沉默，檢警也在家內查扣到看護簽下的本票，並將2人拘提移送士林地檢署複訊，複訊後，李姓夫妻被依違反人口販運防治法，諭令李男10萬元交保、楊女15萬交保，並限制出境出海。

阿麗原來在高雄工作，後來逃逸，在朋友介紹下才到李姓夫妻家當幫傭，每天煮飯、拖地、養狗，更要顧雇主的小孩，但卻被當「出氣包」，長達14個月手機被沒收，期間不斷被毆打，打到骨折、耳膜破裂、牙齒斷裂，還被逼吃狗屎，連耳朵也變形到幾乎沒勾能戴上口罩，直到上月13日負傷逃出雇主家，向同鄉友人訴苦，全案才因此爆發。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲遭虐打得印尼女子上月13日負傷逃出惡雇主家，向同鄉友人訴苦求救。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

目前申請到暫時居留證的小麗透過友人向《東森新媒體ETtoday》表示「知道前老闆落網」，但希望法院會判刑，這樣才能安心。

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