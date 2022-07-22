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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

預言2022選戰1情況　他：民進黨事情就大條了

▲▼民進黨全代會,蔡英文主席與行政院長蘇貞昌帶領所有縣市長候選人以及現任執政縣市長同台。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨備戰2022，圖為民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

2022九合一大選年底登場，美麗島電子報董事長吳子嘉預言，六都選戰中，民進黨的林智堅不可能會選上，並稱他的論文抄襲風波將越滾越大，如果輸掉桃園後，綠營又輸掉台北，「事情就大條了」。

國民黨台北市議員王鴻薇日前指控林智堅中華大學科管所及台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，甚至連錯字都一樣，引發爭議。對此，吳子嘉表示，台大被林智堅弄得像野雞大學，不只把整個台大的形象破壞掉，甚至連台灣人整個價值觀都毀掉，弄成這個樣子，林智堅想當選桃園市長一點機會都沒有。

吳子嘉認為，林智堅的論文事件繼續鬧下去，民進黨內部恐會發生內亂，如果有人出來挑戰這，那就會有兩個結果，一個是國民黨當選、一個是民進黨新的挑戰者當選。

吳子嘉指出，要是民進黨沒了台北也沒了桃園，身兼黨主席的總統蔡英文權力就會提前跛腳，對民進黨來說就嚴重了。

對於中華大學科管所的論文，林智堅表示，這些之前就被爆料過了，已經算是舊聞，強調自己絕對禁得起考驗，自己的論文沒有問題；而竹科管理局副局長陳淑珠則表示沒聽過相關說法；中華大學則正在詢問當時相關人士，收到檢舉將成立審議委員會，進行審議調查。

另外，台大國發所的部分，林智堅回應，他在台大國發所的碩士論文、與另名撰寫者余正煌的論文，雖然都是修讀相關老師的課程，但2人論文存在3大不同，包括主題不同、研究對象不同、最後得出的結論也不同，可謂是「天差地別」。國安局長陳明通也出面替林智堅澄清，是余正煌借用林的民調資料。

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