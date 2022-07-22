斯里蘭卡經濟崩潰　亞洲2國被點名「4年內倒債風險高」

記者黃翊婷／綜合報導

斯里蘭卡因為累積多年巨額債務，今年6月成為印太地區20年來第一個外債違約國家。經濟學人智庫（EIU）警告，考量到通膨加速和借貸成本上升的風險，亞洲邊境市場（Frontier Markets）主權違約的風險也隨之上升，寮國、蒙古有可能在2022年至2026年間步上斯里蘭卡的後塵，此外，緬甸也是另一個潛在風險國家。

▲斯里蘭卡民眾憤怒包圍並闖入總理辦公室。（圖／達志影像／美聯社）

根據《BBC》報導，斯里蘭卡累積多年巨額債務，6月成為印太地區20年來第一個外債違約國家，官員正與國際貨幣基金（IMF）協調30億美元援助，卻因國內政治動盪而陷入僵局。該國通膨率飆升約50%，食品價格比1年前上漲80%，貨幣盧比（rupee）大幅貶值，外匯存底耗盡，難以進口關鍵物資，包括食物、燃料及藥品。

除了斯里蘭卡之外，其他亞洲開發中國家似乎也正走在類似道路上，包括寮國、巴基斯坦、馬爾地夫及孟加拉。經濟學人智庫21日發表一份報告，內容直指，寮國、蒙古有可能在今年至2026年間出現債務違約狀況，而緬甸也是另一個需要關注的潛在風險國家。

經濟學人智庫認為，進口成本激增導致這些邊境經濟體儲備減少，加上美國聯準會大幅升息，造成全球借貸成本上升，這些都是加劇債務違約的風險；而高度通膨和貨幣貶值，可能會讓蒙古必須依靠新債務流入才能支付利息。

至於緬甸的部分，雖然經濟學人智庫預測緬甸的狀況相對比較穩定，但國內衝突可能會毫無預警升級，同樣會危及其主權償付的能力。世界銀行本週也曾發表一份報告表示，緬甸經濟成長前景疲軟，通膨飆升、美元短缺以及國內衝突，都是緬甸在疫情後復甦必須面對的挑戰。